"Hasta las últimas consecuencias": qué dijo el gobierno sobre la mujer policía que se esposó por un caso de violencia de género

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se refirió a la reunión que mantuvo ayer con una mujer policía que presta servicios en la comisaría de Villa Pehuenia y, tras esposarse en el acceso a Casa de Gobierno, pidió intervención de la autoridad política al considerar que las denuncias efectuadas tiempo atrás contra sus superiores no recibieron el tratamiento que ameritaba la situación.

Nicolini informó que “Constanza Parra ha hecho una denuncia en el juzgado laboral de Zapala, que tiene jurisdicción en Villa Pehuenia. No conozco los pormenores de la denuncia, porque obviamente son confidenciales y están en el marco de las actuaciones judiciales”. Sin embargo, ella refirió situaciones de hostigamiento y, en ese caso, la ley provincial 2786 habla de violencia de género en contexto laboral.

nicolini.jpg

Ante esta situación, el ministro confirmó que se le pidió al comisario que restituya la vivienda institucional -otorgada por la Policía- donde residía, cerca de la casa donde vive Constanza con sus hijos, para que sea destinada a la nueva autoridad de la comisaría.

Además, informó que “hablando con el jefe de policía y el subjefe, dispuse que se trasladara a Villa Pehuenia personal de Investigaciones, de Asuntos Internos, para que realicen todas las entrevistas necesarias, todas las investigaciones para llegar hasta el fondo del asunto”.

Nicolini explicó que estaba al tanto de lo ocurrido porque el miércoles pasado la Cabo fue recibida por el equipo de la subsecretaría de las Mujeres y le informaron todo inmediatamente. Mencionó que incluso intentó reunirse con ella el jueves pasado, en Semana Santa, pero no fue posible concretar el encuentro.

Cómo sigue la investigación del caso

No obstante, el requerimiento de información para dilucidar lo que ocurrió en este caso siguió su curso ya que “es una denuncia grave -consideró el ministro-; es una situación donde se debe atender a la vulnerabilidad de la víctima, su condición de mujer. Entonces, desde Mujeres y desde Seguridad se le van a brindar todas las garantías, todas las seguridades para que ella pueda seguir avanzando con sus denuncias”.

Nicolini expresó que dilucidar qué ha ocurrido le servirá a ella, pero también al gobierno de la Provincia. “Nosotros queremos tener una policía sana y donde las mujeres puedan llevar a cabo su tarea en forma normal, tranquila. No se intenta ocultar ni tapar nada. Se va a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Por último, el ministro remarcó que “queremos una policía moderna, una policía nueva, y una policía, lógicamente, con respeto de todos los derechos y principalmente el derecho del personal femenino que forma parte de la institución”.

MUJER POLICIA ENCADENADA EN CASA DE GOBIERNO (6).JPG Claudio Espinoza

Por su parte la subsecretaria de las Mujeres, Lorena Barabini, explicó que el Ejecutivo Provincial tomó conocimiento de esta situación el miércoles pasado, previo a Semana Santa, cuando la mujer policía de Villa Pehuenia se acercó hasta la sede de ese organismo en Neuquén capital, acompañada por un abogado, para exponer su caso.

Barabini y otra asistente social del equipo la entrevistaron. Evaluaron el contexto y la condición en que se encontraba y dieron intervención al ministro de Seguridad quien actuó inmediatamente. “Ese mismo día pudimos tener una reunión y transmitir la situación y justamente la gravedad que nosotras evaluábamos que estaba atravesando Costanza. Desde ese momento se empezó a intervenir”, indicó.

Si bien la subsecretaria aclaró que no puede hablar sobre la denuncia efectuada por la Cabo, sí se evaluó que “había elementos que indicaban que estábamos ante una situación de violencia por motivos de género. Por lo tanto, si esos indicios están, hay que actuar rápidamente”.

Precisó que hay medidas tomadas el 3 de marzo desde el Poder Judicial. “La denuncia está y las medidas se tomaron. Ella percibe que fueron insuficientes y ahí hay que reforzar porque las medidas de protección están pensadas justamente para que quien ha sido víctima se sienta protegida. Si eso no sucede, hay que revisar las medidas. Se está trabajando desde los organismos para que esto sea efectivamente así”, aseguró.

La funcionaria del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres recalcó que “estamos trabajando para que estas situaciones dejen de existir”. Destacó la relevancia que adquiere la capacitación de agentes del Estado: “Porque la posibilidad de identificar una situación de violencia de género, identificar los elementos que tenemos que poner en valor para poder tomar una u otra medida tienen que ver con la perspectiva que nosotros pongamos al momento de la escucha. Eso es fundamental. Porque cuando hablamos de una situación de violencia de género necesitamos tomar medidas urgentes. Estamos haciendo un fuerte trabajo dentro de la policía, con un fuerte compromiso de las autoridades, necesitamos seguir profundizándolo porque a medida que podamos identificar estas situaciones vamos a poder dar respuesta de manera efectiva”, concluyó.

El reclamo de la mujer policía

La cabo primera Constanza Parra, una policía oriunda de Vla Pehuenia, se encadenó a la escalinata de Casa de Gobierno la mañana de este miércoles. Afirmó que, a principio de este año, denunció a dos oficiales de la Comisaría 47 de Vla Pehuenia: el comisario Héctor Baigorria y el Suboficial Rafael Villar.

Constanza declaró que pasó por todas las instancias. Al momento de esposarse, Parra pidió por el abogado Gustavo Lucero y afirmó que solo hablaría con él.

La mujer relató a la prensa que ella se encuentra bajo licencia psicológica por violencia de género y que "a los denunciados los dejaron laburando en el mismo lugar, no les sacaron el armamento como corresponde el protocolo". Parra contó que acudió a Asuntos Internos, Fiscalía y hasta el juzgado laboral de Zapala. "Todos lo taparon porque son jefes y entre ellos se cubren. Es una vergüenza", reclamó.

Policía se encadenó en Casa de Gobierno.mp4

Al ser consultada respecto a si su tratamiento psicológico es facilitado por la Policía, la cabo afirmó que "la Policía nunca me dio una mano, nunca me ayudó en nada. Sin embargo para ellos yo, denunciando, estoy defenestrando la institución". Luego agregó: "Pero lo que a mí me hicieron: el hostigamiento, el maltrato, el acoso que yo recibí, ¿qué es?"

Minutos después de comenzar su medida de protesta, el ministro de Seguridad de la Provincia de Neuquén, Matías Nicolini, afirmó haber querido atenderla el jueves pasado. Sin embargo, el ministro expresó que no pudieron encontrarse debido a un malentendido. Nicolini reconoció que conocía sobre la denuncia presentada por Constanza en Asuntos Internos.