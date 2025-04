Una mujer policía se esposó en Casa de Gobierno: denunció violencia de género y falta de respuestas

La mujer relató a la prensa que ella se encuentra bajo licencia psicológica por violencia de género y que "a los denunciados los dejaron laburando en el mismo lugar, no les sacaron el armamento como corresponde el protocolo". Parra contó que acudió a Asuntos Internos, Fiscalía y hasta el juzgado laboral de Zapala. "Todos lo taparon porque son jefes y entre ellos se cubren. Es una vergüenza", reclamó.

Policía se encadenó en Casa de Gobierno.mp4

Al ser consultada respecto a si su tratamiento psicológico es facilitado por la Policía, la cabo afirmó que "la Policía nunca me dio una mano, nunca me ayudó en nada. Sin embargo, para ellos yo, denunciando, estoy defenestrando la institución". Luego agregó: "Pero lo que a mí me hicieron: el hostigamiento, el maltrato, el acoso que yo recibí, ¿qué es?"

Minutos después de comenzar su medida de protesta, el ministro de Seguridad de la Provincia de Neuquén, Matías Nicolini, afirmó haber querido atenderla el jueves pasado. Sin embargo, el ministro expresó que no pudieron encontrarse debido a un malentendido. Nicolini reconoció que conocía sobre la denuncia presentada por Constanza en Asuntos Internos.

La mujer declaró, además, que la subsecretaria de Mujeres de la Provincia del Neuquén la agredió verbalmente después de que Nicolini le "cerrara la puerta en la cara". Parra reclamó que el área estatal le dijo que su denuncia está en trámite. "Más de dos informes les presenté, tienen todo y, sin embargo, a día de hoy no recibo respuesta; más de tres meses", reclamó.

"Hasta el intendente de Villa Pehuenia (Arturo de Gregorio) trató de ayudarme y le dijeron 'vos acá no te metas' y hasta ahí llegó él con su ayuda", denunció la cabo primera.

MUJER POLICIA ENCADENADA EN CASA DE GOBIERNO (3).JPG Claudio Espinoza

Horas después, el abogado por el que pedía la mujer se presentó en Casa de Gobierno

Horas después, Gustavo Lucero, que se encontraba, según declaró, viajando a Añelo se presentó en Casa de Gobierno. Frente a una multitud de personas que acompañaron a Constanza durante todo el tiempo que se mantuvo esposada, Lucero le dijo a la mujer que no la abandonaría y que, por estar atravesando una licencia por violencia de género, se le debe dar un trato especial.

"Te voy a acompañar hasta las últimas consecuencias. Y acá por más que haya gente poderosa que quiere abusar de su poder, los vamos a exponer", dijo Lucero.

Cerca del mediodía, el Gobierno Provincial le retiró las placas y apartó de sus cargos a los dos oficiales denunciados de forma provisoria hasta que concluyan las investigaciones.

Qué dijo el Gobierno provincial

Según se informó desde Casa de Gobierno, "el Ejecutivo Provincial tomó conocimiento de esta situación el miércoles pasado, previo a Semana Santa, cuando una mujer policía de la comisaría de Villa Pehuenia se acercó hasta la sede de la subsecretaría de las Mujeres en Neuquén capital, acompañada por un abogado, para exponer su caso".

Agrega un comunicado que "tras la entrevista realizada, la subsecretaria de las Mujeres, Lorena Barabini, notificó al ministerio de Seguridad. Paralelamente, se gestionó el acompañamiento para garantizar que sus derechos estén cumplidos".

Descartan desde el edificio de Roca y Rioja que haya existido dilación en el tratamiento. Además, "se pidió la información necesaria y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se reunió con ella este miércoles en Casa de Gobierno". Del encuentro no trascendieron detalles.