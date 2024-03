Hay acuerdo: ATE aprobó la oferta salarial del Gobierno

Las seccionales de ATE de Zapala, Junín de los Andes, Cutral Co/Plaza Huincul, Aluminé y Las Lajas realizaron asambleas durante el jueves por la tarde y definieron aceptar la oferta del Ejecutivo.

Tras la aprobación de la oferta en la asamblea de la capital neuquina, Quintriqueo dijo que comunicarán la decisión a los representantes del Ejecutivo para definir la fecha en que se firmará oficialmente el acuerdo.

ATEN va al paro

El gremio docente ATEN lleva adelante este viernes por la mañana el plenario provincial en Cutral Co, donde se reúnen los secretarios generales de todas las seccionales. Allí tendrán en cuenta la decisión de todas las asambleas de las seccionales, que decidieron rechazar la oferta salarial del Gobierno, y confirmarán que el lunes 4 de marzo el ciclo lectivo iniciará con paro. A diferencia de ATE, no fueron convocados a un segundo encuentro, por lo que la decisión es en base a la primera oferta realizada, que no contemplaba el aumento según el IPC.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, confirmó a LMNeuquén que casi cinco mil docentes de la provincia decidieron por unanimidad el rechazo a la propuesta del Ejecutivo. Consultado sobre si el plenario tendrá en cuenta la oferta de aumento por IPC realizada a ATE y UPCN, el gremialista aseguró que "mientras no tengamos una convocatoria y una nueva propuesta para llevar a las asambleas, nuestra resolución será lo que salga hoy como medida fuerza que incluye el no inicio de clases el lunes".

Así, al igual que el resto de los gremios estatales, esperan una nueva convocatoria del Gobierno provincial con una propuesta similar a la ofrecida a sus pares.