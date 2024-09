¿Hay grúa?: tras los reclamos por un auto que bloqueó una cochera, la Muni salió a responder

Francisco Baggio, secretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, aclaró que su área cuenta con un servicio de grúas. "No sé cómo surgió esa información, pero no es cierto que no haya grúa. Si no fuera así, cómo haríamos los operativos de alcoholemia; hacemos controles todos los viernes y sábado", afirmó.