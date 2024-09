Bloquearon una cochera en pleno centro de Neuquén por tres horas: vecinos corrieron el auto con un crique

El auto bloqueó el acceso a las 14.40 y recién a las 17.20 lo pudieron retirar los vecinos por sus propios medios, ya que la Municipalidad no tenía una grúa para retirar el vehículo. "Sólo se puede hacer una guardia para esperar que alguien llegue y lo retire, no les hacen más que una multa por mal estacionamiento", se lamentó.

cochera edificio centro policia giuliani.jpg

"Llamamos a la Municipalidad, atendieron los primeros llamados y nos dijeron que mandaban personal de Tránsito. Se tomaron su tiempo, hicieron la boleta y tomaron los datos. También vino la Policía", explicó el encargado.

"Terminé yendo al predio donde supuestamente estaba la grúa, pero me dicen que no hay grúa y no sé cómo se resuelve el tema, no supieron decirme cómo", afirmó Juan Pablo, que no tuvo más opción que correr el auto junto a los vecinos para dejarlo unos metros más alejado.

Esquina diagonal Alvear y Roca (2).JPG Maria Isabel Sanchez

El edificio está ubicado en la diagonal Alvear, entre un concurrido gimnasio y las oficinas del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Es parte de la zona bancaria, a pocos metros del monumento, por lo que son muchos los que estacionan en esas veredas para realizar trámites o compras por el sector.

"Pasó lo que ocurre todo el tiempo en esta zona. Estamos en cercanías del monumento, en la diagonal Alvear. Es un consorcio que padece este tipo de cosas", aclaró.

Sin embargo, señaló que esta vez podría tratarse de un auto robado. "Tenía un cartelito de discapacidad pero cuando chequean el QR, no coincidía con el dominio", dijo y agregó que el coche recién fue retirado a las 11 de la noche, por dos hombres jóvenes que no mostraron el rostro.

Para el encargado, la utilización de la grúa es fundamental para que los vecinos del edificio no queden rehenes de una cochera bloqueada. "El sistema de tránsito que quieren aplicar con cámaras y radares está perfecto, pero falta una parte importante que es la grúa", dijo y aclaró que años atrás se solía pedir el acarreo de los autos mal estacionados.

El drama por vivir cerca de un boliche

A las complicaciones del tránsito, los vecinos suman el drama de vivir muy cerca de un boliche ubicado sobre la misma vereda. Los viernes y sábados por la noche, tienen que convivir con la presencia de jóvenes que salen alcoholizados a la madrugada y que terminan usando el acceso a la cochera para hacer sus necesidades o tener relaciones íntimas, según señaló el encargado del lugar.

En diálogo con la emisora, afirmó que solamente pasa una camioneta policial pero nunca bajan a hacer controles de alcoholemia u ordenar la convivencia, teniendo en cuenta que el Palacio Municipal está a pocos metros del local bailable.