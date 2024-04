Impactante hallazgo en la Isla Jordán arruinó la choripaneada de una escuelita de fútbol

"Largan los caballos a la cancha de la escuelita"

En la continuidad del descargo, agrega que desde ese sector de la fuerza “largan los caballos a la cancha momentos antes de los entrenamientos, rompen y ensucian todo el predio en la Isla Jordán ”.

Y luego sí el documento, acompañado de imágenes y pruebas, revela detalles del nauseabundo suceso que presenciaron involuntariamente este viernes junto a los menores de edad.

“Pero lo que nos pasó hoy que se había organizado una choripaneada con los chicos después del entrenamiento supera todo: nos encontramos con un caballo muerto que al parecer se fue arrastrando con una camioneta desde el predio de la policía montada hasta la cancha donde entrenamos. Es decir, dentro de nuestro predio y que posteriormente lo prendieron fuego lo que causa un foco de infección importante”, amplía el texto escrito por el profe.

Macabro hallazgo.mp4

“Yo me preguntó: el predio de la montada es lindante a la proteccionista donde funciona la perrera, no sé si zoonosis permite que quemen los caballos y más en un predio donde se le brinda contención a chicos y chicas. No sabemos si el caballo murió por alguna enfermedad o por hambre, tratamos de hablar con ellos y solo recibimos insultos y maltrato. Una jornada que iba hacer de diversión y deportes terminó frustrada por la poca empatía de estas personas”, culminó.

¿Quién se hará cargo de esto? ¿Saldrán a dar explicaciones desde la Montada?