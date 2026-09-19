Impresionante operativo policial por el Día del Estudiante: 650 efectivos reforzarán la seguridad durante los festejos

El despliegue comenzó el viernes 18 y se extenderá hasta el martes 22. El lago Mari Menuco, Villa El Chocón y la costa del río Limay, los más elegidos por los jóvenes.

Los controles se concentrarán en el Parque Central, la costa del río Limay, la plaza de las banderas y la Isla 132.

Un importante operativo policial comenzó ayer viernes 18 y se extenderá hasta el martes 22 de septiembre con el objetivo de reforzar la seguridad durante los festejos por el Día del Estudiante y el inicio de la primavera . Los controles contarán con la participación de 650 efectivos en diferentes puntos de Neuquén capital, Villa El Chocón, Senillosa, Plottier Centenario y Vista Alegre.

El director de Seguridad de la Dirección Confluencia, Gustavo Pizarro en declaraciones a LM Neuquén explicó: “Desde la Jefatura de Policía nos dieron la directiva de anticiparnos a los festejos del estudiante y como el jueves no hubo actividad escolar, iniciamos el operativo con el despliegue de 650 efectivos”.

El operativo especial de seguridad se desarrollará en distintos espacios recreativos y puntos de concentración de jóvenes de la región. Los lugares más elegidos por los estudiantes para celebrar su día son el lago Mari Menuco, Villa El Chocón, Senillosa, Plottier, la Isla 132 y el Paseo Costero de Neuquén.

En ese sentido, también se reforzará la presencia policial en el Parque Jaime de Nevares y el Parque Central, lugares claves para los encuentros de jóvenes.

La costa del Río Neuquén es la más elegida por los jóvenes.

Los principales lugares elegidos por los jóvenes para celebrar su día

“Nosotros ese mismo día empezamos a distribuir el personal conforme el orden operacional que hicimos. Los lugares más elegidos suelen ser el Parque Jaime de Nevares, el Parque Central, en Villa el Chocón, en la zona de camping del lado, la zona del río en Neuquén capital” indicó Pizarro.

El comisario indicó que el despliegue policial se extenderá en la zona de los balnearios Sandra Canale, la Isla 132, Albino Cotro, la Península Hiroki y en los nuevos miradores emplazados sobre el río Neuquén ubicados en la calle Figueroa.

Habrá controles en la zona de la Isla 132. Omar Novoa

“En Centenario vamos a estar en el famoso canal sobre la calle Belgrano, la plaza de las banderas que tienen en Centenario. En Vista Alegre estaremos en la zona del dique compensador y habrá operativos en el Lago Barriales y Mari Menuco” agregó el comisario.

Habrá controles de tránsito y la División Antinarcóticos realizará recorridos preventivos

El operativo policial cuenta con la participación de los efectivos de la Dirección de Tránsito que estarán a cargo de los controles vehiculares y de alcoholemia. También participan los agentes de la Dirección Antinarcóticos con los canes detectores de narcóticos.

Los controles también se desarrollan en la zona de los miradores nuevos. Omar Novoa

En el despliegue también interviene el Departamento de Móviles de Seguridad, el Departamento de Seguridad Metropolitana, las divisiones Montada, Canes y Motorizada.

Durante la primera noche del operativo se realizó una fiesta electrónica en Villa El Chocón. En ese lugar trabajó el personal de la Dirección de Tránsito y de Antinarcóticos, aunque según informó Pizarro, no fue necesaria ninguna intervención durante el desarrollo de la actividad.

La costa del río Limay es la más elegida por los jóvenes para celebrar su día. Omar Novoa

Primera jornada del operativo sin intervenciones

Los equipos especializados realizarán recorridos en los diferentes espacios públicos con el objetivo de ejecutar tareas preventivas vinculadas al secuestro de estupefacientes, la detección de posibles situaciones delictivas y controlar el orden durante los festejos.

Omar Novoa

Pizarro anticipó que el lunes 21 de septiembre se espera la mayor concentración de jóvenes por las celebraciones del día del estudiante y la llegada de la primavera. Sin embargo, el movimiento estará condicionado por la alerta meteorológica que anunció la llegada de fuertes ráfagas de viento y bajas temperaturas para el domingo 20.

“Debido a que hay una alerta meteorológica a partir de hoy sábado a las 21 horas vamos a ver cómo se termina el fin de semana. Vamos a estar analizando cómo va el tiempo y el movimiento de las personas en todos los lugares mencionados desde El Chocón hasta Vista Alegre” concluyó Pizarro.