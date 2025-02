Incendio en el Parque Lanín: trasladaron un campamento base cerca de Aluminé

Este sábado hicieron una segunda base en Rahue para 200 personas, aunque el fuego no alcanzó a pobladores rurales ni a viviendas de esa localidad cordillerana.

Desde el gobierno indicaron que se montó un segundo campamento base en la zona de Aluminé , en el Rahue, para unas 200 personas. Se instaló una estructura operativa, con un equipo completo de logística, planificación y operaciones. Aunque aclararon que el fuego no llegó a las poblaciones cercanas y no afectó ninguna vivienda .

Si bien las condiciones climáticas afectan la labor de los brigadistas que intentan mitigar las llamas, Ortiz Luna aseguró que "en este momento no tenemos riesgo de avances sobre las poblaciones, tampoco en animales o en viviendas”.

INCENDIO- PARQUE LANÍN- RAHUE- ORTIZ LUNA- NICOLINI.jpg

Acompañada por el ministro de seguridad, Matías Nicolini y su par, del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, la funcionaria informó que por este motivo se estableció un nuevo puesto de mando en Rahue, desde el cual se coordinan y gestionan todas las operaciones en la zona.

Adelantó que el domingo pasará a Aluminé parte de la coordinación que estaba del lado de Mamuil Malal. Agradecemos a la Intendencia que también nos haya abierto las puertas para poder operar en este lugar”, sostuvo y subrayó que “hay un despliegue de más de mil personas con dos escenarios ahora desplegados que responden a un único sentido que es el manejo general del incendio”.

Además, indicó que “en estos sectores también tenemos la meteorología en contra, que no nos permite operar la gran cantidad de horas que quisiéramos o poder disponer de los 13 medios aéreos y otros más que van a llegar”. E indicó que “en este momento no tenemos riesgo de avances sobre las poblaciones, tanto del fuego como del humo y por supuesto no tenemos riesgo tampoco en animales o en viviendas”.

Recursos Humanos y Equipamiento

A 19 días del inicio del incendio de Valle de Magdalena, Ortiz Luna destacó el trabajo en terreno: “hemos tenido una respuesta muy importante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, del Comando Unificado Operativo de Bomberos de Nación, nuestros bomberos de la Federación de Bomberos de la provincia de Neuquén; han venido bomberos de Río Negro, y tenemos bomberos de todas las provincias, además como guía está nuestro Sistema Provincial de Manejo del Fuego con más de 200 brigadistas hoy en línea de fuego que no se quieren ir y están desde el primer día” valoró y agregó “siguen peleando y siguen exponiendo y arriesgando sus vidas”.

Incendio en el Valle Magdalena desde el aire (1) Omar Novoa

La funcionaria remarcó que “muchos de los organismos de la provincia -EPEN, Vialidad- están trabajando sin descanso desde el primer día” y aseguró que “no se escatimó en nada”. “Todos los recursos que existen están acá para esta lucha desigual contra un fenómeno que es enorme”, concluyó.

Desmienten versiones

Desde la Provincia aclararon que son falas las versiones que circulan acerca de viviendas alcanzadas por las llamas. "El Gobierno de la Provincia del Neuquén informa a la población que no hubo ni hay viviendas alcanzadas por las llamas, y es por eso que las desmiente en forma categórica", aseguraron a través de un comunidado de prensa.

Ratificaron que el fuego no llegó a las comunidades y que no hubo personas, animales, ni bienes afectados por las llamas porque "los focos fueron controlados gracias al esfuerzo de los brigadistas, bomberos y de todos quienes están afectados al combate contra el fuego".

INCENDIO- PARQUE LANÍN- DESMIENTEN- PROVISIONES.jpg

Señalaron que los pobladores de la comunidad Chiquilihuin resgresaron a sus hogares y que en este momento no hay evacuados en los centros que se habilitaron en forma preventiva.

Respecto de los pedidos de donaciones, dijeron que más allá de la buena fe y voluntad de los particulares que realizan colectas solidarias, los organismos oficiales no participan en ninguna de ellas y que se les ha garantizado a las comunidades toda la asistencia necesaria.