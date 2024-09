Incendio intencional en el tercer puente: cuál es la multa millonaria que deberá pagar el dueño de la chacra

ON - Incendio en Ricon del Rio (17).jpg Omar Novoa

Todo eso motivó a que, desde el municipio se lleve adelante la contravención que tiene tres conceptos, según enumeró Baggio: el primero es la quema a cielo abierto; el segundo es la contaminación ambiental por emanaciones de humo que se generaron, y el tercero tiene que ver con la intencionalidad de los hechos contravencionales.

"Nosotros tenemos prueba documental, videos, donde se observa que hay cinco focos, separados entre sí por casi 100 metros, cada uno en la margen izquierda de la Ruta 22 que conduce al tercer puente y cuatro o cinco en la margen derecha, también separados por una distancia importante", aseguró.

"De ninguna manera eso pudo ser un incendio que no fuera intencional, esto está claro. Con esta vieja práctica que nosotros siempre rechazamos y condenamos, que es la de quemar para limpiar, que está absolutamente prohibido", agregó el funcionario.

Incendio Tercer Puente 1.jpg

Asimismo, explicó que el responsable tendrá la posibilidad de hacer el descargo en el Tribunal de Faltas, pero con la advertencia de que la contravención está cerca de los 27 millones de pesos.

"El módulo ambiental, la unidad por la cual se fijan las multas ambientales, vale el doble que la de tránsito y además hay que multiplicarlo por la superficie afectada", indicó Baggio.

Será el Juzgado de Faltas quien analice las pruebas, el descargo, y a partir de allí, las juezas de falta pueden fallar y tomar una decisión entre los tres ítems que la Municipalidad ha tipificado como contravencionales.

"Nosotros vamos a esperar el fallo de la Justicia Contravencional y a partir de allí vamos a evaluar, con otro tipo de pruebas, hacer alguna presentación en Fiscalía de Delitos Ambientales, pero es motivo de una evaluación posterior a lo que se defina el juzgado de faltas", sostuvo el subsecretario. Resaltó que el punto más importante es la irresponsabilidad con la que se actuó.

Incendio tercer puente.jpg Gentileza

El día posterior al incendio recorrió el lugar junto con el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristián Haspert, y pudieron notar que el terreno no estaba cercado, es decir, que no cumplía con los requisitos mínimos que tiene que tener cualquier vecino y tampoco estaba limpio. "Es un terreno que ya no es rural, tiene indicadores urbanos ambientales para generar urbanizaciones, a pesar de que está a 10 minutos de la ciudad de Neuquén y parece una zona rural, ya no lo es, porque los indicadores cambiaron", explicó Baggio.

Para finalizar, contó que consta en la municipalidad un proyecto de loteo muy grande para ese sector, por lo que todo confluye a tener la firme sospecha de que se trató de una maniobra para quemar y limpiar este terreno.