Incendio en los bosques de Valle Magdalena: ¿Qué pasa con los animales en la zona afectada por el fuego?

Pese a que el incendio abarca más de 20 mil hectáreas, no se registró la muerte de fauna o ganado. Los productores deberán buscar nuevas zonas para sus veranadas.

"Es una tragedia enorme desde lo ecológico, desde lo económico y desde lo humano", dijo Cecilia de Larminat, titular de la Sociedad Rural de Neuquén. Aunque afirmó que no se registró hasta el momento la mortandad de ganado, sí fueron afectados los pastizales de los que se alimentaban, por lo que los productores deberán trabajar en conjunto para remediar la zona y recuperar las zonas de pastoreo.

Campamento operativo (53).JPG

De Larminat explicó que desde la Sociedad Rural colaboran para mejorar la logística en una zona en la que muchos productores se consideran locales. "Estamos todos colaborando en conjunto desde lo que puede cada uno, la Rural colaborando en la comunicación entre los productores y la gente del comité de operaciones", dijo y agregó: "Gente de la misma rural que prestó el campo como base de operaciones y de Quillén que están complicados en esa zona".

En ese sentido, el primer campamento operativo se montó en la estancia Mamuil Malal, a unos 60 kilómetros de Junín de los Andes por la ruta provincial 60. Este campo sirvió como helipuerto para los 10 helicópteros que combatían las llamas con helibaldes y que trasladaban al personal hacia los focos más críticos. Allí se montó también un centro de comando, un hospital de campaña y hasta carpas para que descansen los brigadistas que llegaron desde distintos puntos del país.

Cecilia de Larminat Testimonio Incendio Valle Magdalena.mp4

Fauna y ganado en medio del incendio forestal

Al atardecer, y después de sus jornadas extenuantes combatiendo el fuego, los brigadistas aseguraron que podían ver a algunos animales cruzando la ruta con la intención de alejarse del humo espeso del incendio. Si bien no se registró la muerte de ningún animal hasta el momento, sí se extraviaron algunos, sobre todo los que formaban parte de la hacienda de los productores más pequeños, que practican la trashumancia.

"No vemos mortandad por lo que vemos pero sí hemos tenido que movilizar la hacienda desde los lugares en los que estaba el fuego. Se ha podido sacar", dijo de Larminat sobre el efecto que tuvo el incendio en las estancias más grandes, donde los productores de Junín de los Andes y alrededores tienen, sobre todo, ovinos y caprinos.

"Afecta todo el planteo económico productivo de cada lugar y estancia afectada. Afecta las instalaciones, los alambrados, afecta todo", dijo la referente rural y aclaró que el pasto afectado "ya no se puede consumir, habrá que buscar otra manera de alimentarlas (a las haciendas)".

"Pero eso será para el día después de haberlo terminado de apagar", dijo sobre necesidad de planificar acciones de remediación en conjunto. Por eso, insistió en la importancia de "no prender fuego en ningún lado por más que parezca que somos re experimentados y vamos a apagarlo bien".

El subsecretario de Producción de la provincia de Neuquén, Marcelo Zúñiga, visitó el campamento para participar en relevamientos de los animales en medio del incendio. Aseguró que, hasta el momento, no se registró la mortandad de animales, aunque se realizan monitoreos aéreos para ver cómo está el ganado y si están huyendo a mallines con más humedad, donde se resguardan de las llamas.

En diálogo con LMNeuquén, explicó que hasta el momento sólo tienen datos parciales de los crianceros que habitan en la zona y que han extraviado a sus animales, entre los que se cuentan vacas, caballos, aves de corral y animales menores, como los chivos. La información será relevante para elaborar, una vez que termine el incendio, un plan de remediación para recuperar las áreas de pastura y fortalecer la actividad productiva tras el paso de las llamas.

La subsecretaría de Producción informó que trabaja sobre los impactos del post incendio y ya se entregaron más de 2.500 fardos a las comunidades de Linares, Chiquilihuín, Painefilú y Atreuco y próximamente alcanzará a Currumil.

“Se vienen manteniendo reuniones para elaborar un registro pormenorizado del impacto de los incendios tanto por tierra como por aire para determinar eventuales pérdidas de animales, y la situación de la pasturas, entre otros puntos para tener una visión integral”, aseguró Zúñiga.

El subsecretario remarcó que esta asistencia se trata de la instrucción expresa del gobernador Rolando Figueroa para “estar presentes en el territorio”. “En principio el acompañamiento fue con asistencia inmediata en materia de forraje para aquellos crianceros cuyas veranadas se prendieron fuego y debieron retornar a tierras de invernada”, precisó.

El operativo para evitar el avance de las llamas

Desde el gobierno de la provincia de Neuquén aclararon que el fuego no llegó a las comunidades y no hubo personas, animales, ni bienes afectados por las llamas, ya que los focos fueron controlados gracias al esfuerzo de los brigadistas, bomberos y de todos quienes están afectados al combate contra las llamas.

incendio magdalena operativo.jpg

“Mañana parte de la coordinación que estaba del lado de Mamuil Malal pasa a este sector de Aluminé. Agradecemos a la Intendencia que también nos haya abierto las puertas para poder operar en este lugar”, dijo la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, y subrayó “hay un despliegue de más de mil personas con dos escenarios ahora desplegados que responden a un único sentido que es el manejo general del incendio”.

Además, indicó que “en estos sectores también tenemos la meteorología en contra, que no nos permite operar la gran cantidad de horas que quisiéramos o poder disponer de los 13 medios aéreos y otros más que van a llegar”, y aclaró que “en este momento no tenemos riesgo de avances sobre las poblaciones, tanto del fuego como del humo y por supuesto no tenemos riesgo tampoco en animales o en viviendas”.