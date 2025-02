Incendios en El Bolsón: volvieron a rechazar la imputación a los seis sospechosos

En un nuevo giro judicial, la causa que involucra a seis personas acusadas de iniciar un foco incendiario en Mallín Ahogado dio un paso más a su desenlace. Este jueves por la tarde, la fiscalía de El Bolsón celebró una audiencia de impugnación, en la que el juez Álvarez Mellinger ratificó la decisión de no formular cargos contra los implicados .

La resolución confirma lo determinado semanas atrás por el juez Ricardo Calcagno, quien había concluido que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

Incendios en El Bolsón: juez Álvarez Melinger El juez Álvarez Melinger confirmó el rechazo a la formulación de cargos contra los acusados.

Por su parte, el defensor público Marcos Cicciarello rechazó la postura de la fiscalía y argumentó que la decisión de Calcagno no podía ser impugnada bajo los recursos presentados. "La formulación de cargos no tiene carácter impugnable ni en el plano objetivo ni en el subjetivo. No hay perjuicio alguno para la investigación fiscal, ya que la imputación resultaba prematura", expresó. Además, aseguró que la decisión del juez buscaba evitar una "cacería de brujas" impulsada por comentarios en redes sociales y la presión mediática.

Cicciarello también destacó que sus defendidos han trabajado activamente en la protección del medio ambiente, por lo que resultaba inconcebible que se los acuse de provocar un incendio. "Estamos hablando de personas que en su tiempo libre se dedican a combatir los incendios y que, desde el primer momento, colaboraron con la investigación fiscal", señaló.

Finalmente, el juez Álvarez Mellinger resolvió que la formulación de cargos no podía ser impugnada en estos términos, por lo que confirmó la decisión de Calcagno en favor de los seis implicados. En su fallo, el magistrado instó a una mayor mesura a la hora de impulsar investigaciones de esta naturaleza, subrayando el perjuicio que pueden causar a los involucrados.

Cinco detenidos liberados

Del total de las personas demoradas sospechadas de haber comenzado los focos ígneos que terminaron convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales de la provincia de Río Negro, el juez sostuvo que no había pruebas suficientes para hacerlo, por lo que se ordenó su liberación. Ante esto, a las pocas horas estos recuperaron la libertad.

Es por ello que, de momento, solo hay dos personas detenidas acusadas de comenzar los incendios en El Bolsón: estos son Nicolás Heredia, quien en estos momentos se encuentra detenido en Bariloche imputado por tentativa de incendio y Jorge Ernesto Hermosilla, el hombre señalado en un video que publicó el Gobernador rionegrino Alberto Weretilneck cuando intentaba prender fuego en una zona boscosa de El Bolsón.