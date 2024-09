Inesperado revés en la estafa con planes sociales: rechazaron tres acuerdos y van directo a juicio, ¿quiénes son?

La jueza Carina Álvarez homologó cinco de los ocho acuerdos impulsados por la fiscalía de Delitos Económicos para imponer las primeras condenas por las estafas con planes sociales. En principio, la fiscalía no impugnará la resolución, por lo que los tres imputados restantes -cuyos acuerdos fueron rechazados- irán a juicio.

Las cinco condenas son por 3 años de prisión condicional, reglas de conducta y trabajos comunitarios no remunerados; y comprende a ex empleados del ministerio de Desarrollo Social y particulares que cumplieron niveles de baja responsabilidad en la maniobra . Los acuerdos fueron por el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores.

Las personas condenadas este miércoles fueron Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea. Aceptaron haber integrado la asociación ilícita con tareas de menor relevancia, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados Néstor Pablo Sanz o Marcos Ariel Osuna, quienes lo rendían a Ricardo Soiza. Sólo uno de estos imputados desplegó otro tipo de conducta, al haber cobrado el alquiler de autos por fuera de lo que indica la ley de administración financiera y mediante cheques que se nutrían del dinero destinado al subsidio por desempleo.

En tanto, las otras tres personas acusadas que finalmente irán a juicio son Valeria Noemí Honorio, Rodolfo Andrés López y Adrián Alfredo Meza Lizama. Según informó el TSJ, la jueza rechazó los acuerdos "por considerar que su participación en la asociación ilícita y la cantidad de hechos y montos por los que se declararon responsables requieren un mayor reproche por lo que la pena a imponerse debería alejarse del mínimo, cosa que no ocurría en el acuerdo presentado entre las partes".

En su resolución aclaró que los jueces "no son meros escribanos de lo que acuerdan las partes, sino que deben hacer un control de legalidad, y en este caso corresponde rechazar el acuerdo presentado, ya que de no ser así no se estaría respetando la razonabilidad y la proporcionalidad de la pena con respecto a los hechos, lo cual va en detrimento del carácter de prevención general que tiene una sanción penal y genera desconfianza en la justicia y una sensación de impunidad ante delitos de corrupción en perjuicio del Estado".

Así, Álvarez subrayó que "se debe considerar como agravante el hecho de que los damnificados por esta maniobra también fueron personas en estado de extrema vulnerabilidad, en momentos también complejos como fue el período del año 2020, durante la pandemia".

En forma previa, por aplicación de un criterio de oportunidad, la fiscalía había pedido el sobreseimiento de otras 6 personas que tuvieron participaciones menores en las estafas pero que, además, aportaron información necesaria para la investigación. La resolución que prevé el Código Procesal Penal de Neuquén permitirá que esas personas sean testigos en el juicio a quienes ocuparon los niveles superiores en la pirámide de responsabilidades dentro de la organización.

Estafa con planes sociales: Ricardo Soiza obtuvo la prisión domiciliaria

Esta martes, la jueza de Garantías, Carina Álvarez, otorgó la prisión domiciliaria a Ricardo Soiza, exdirector de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, acusado de liderar la asociación ilícita en el marco de la causa que investiga la estafa con planes sociales en Neuquén.

La resolución se tomó este martes antes del mediodía. El último pedido de la defensa de Soiza para la prisión domiciliaria -realizado el mes pasado- estuvo fundamentado en la edad, ya que cumplió 70 años. Sin embargo, ahora se puso mayor énfasis en su estado de salud y esto fue considerado por la jueza, que avaló el pedido.

Álravez basó su decisión en cuatro dictámenes de profesionales de la salud que confirmaron el deterioro físico y psicológico de Soiza. Así, dio lugar al pedido para que continúe privado de la libertad en su domicilio, al tiempo que le ordenó la prohibición de tomar contacto con los testigos y la vigilancia de la Policía con cuatro rondines diarios. Soiza permanece detenido desde el 10 de julio de 2023.

"La jueza realizó un profundo análisis de informes médicos y psicológicos presentados por parte de la defensa y de la fiscalía en el día de ayer, en el que se manifiesta un agravamiento en el estado de salud de Soiza y en el que se destaca que la situación de encierro puede agravar el mismo", informó el TSJ en un comunicado, donde sumaron que también se tuvo en cuenta que "tratados internacionales de derechos humanos -a los cuales Argentina se encuentra adherido- establecen consideraciones especiales con respecto a las personas mayores de edad privadas de la libertad".