Jorge Sapag le abrió la puerta a un posible regreso de Rolando Figueroa al MPN

El ex gobernador de Neuquén y presidente de la Convención del MPN, Jorge Sapag , le abrió la puerta a un posible retorno de Rolando Figueroa al partido provincial. "El regreso de Figueroa al MPN tiene que resolverlo el propio Figueroa y si tiene deseos de volver no hay ninguna restricción u oposición", indicó en declaraciones a Radio La Red.

La consulta que se le hizo al ex mandatario está relacionada a la movida que lleva adelante un sector del MPN , encabezado por el ex intendente de Chos Malal, Hugo Gutiérrez, respecto a un “operativo retorno”, que tiene por objetivo un acuerdo electoral, pensando en las elecciones nacionales del año que viene.

Respecto a su vínculo con Figueroa, Sapag señaló que tiene "una comunicación frecuente”, que realiza “encuentros cada diez días compartiendo experiencias” y aclaró: “Le hago sugerencias, no aconsejo".

Sostuvo que al actual mandatario lo ve “gobernando con toda la experiencia como diputado provincial, nacional, intendente y vicegobernador. En este momento tiene que ser piloto de tormentas".

La actualidad del MPN

Con relación a la situación del MPN como partido, sostuvo que “la derrota del año pasado trajo desazón y tristeza”, que “se puede ganar o perder” y que no “hay que buscar culpables ni dramatizar. Los agravios caducan a los 60 días, pero hay que tener cuero para soportarlo".

Aseguró que el MPN conserva aún su prestigio y que hacia adelante se deben aportar ideas creativas. “Tenemos que garantizar la gobernabilidad y no poner palos en la rueda. No hay discusión electoral en la actualidad. El año que viene en las elecciones el MPN va a participar y en grande, aspirando a más. No hay que pensar en el 2027 sino en el 2025", apuntó.

Sapag también se refirió al encuentro pautado para el 30 de este mes en Chos Malal, donde, además de impulsar el “operativo retorno” de Figueroa, se lanzará una nueva línea interna, denominada “La 27”, en referencia a la relección del gobernador.

“No se permiten líneas internas dentro del partido como lo dice la Carta Orgánica. Tenemos que pensar en el 2025 y quizá podamos pensar en una fuerza conjunta a nivel nacional”, indicó.

Críticas

La intención de un sector del MPN de acercar posiciones con Figueroa también generó reacciones de parte de otros representantes del partido provincial.

Uno de ellos fue Gerardo Gutiérrez, diputado provincial y hermano del ex gobernador, quien cuestionó la movida y advirtió que el fin que observaba era que se lo quería llevar al MPN como una colectora de Comunidad.

Los dichos de Gutiérrez son compartidos por un sector importante del MPN, que entiende que esta idea de confluir en el armado político de Figueroa sería devaluar el sello del partido provincial.

Recordó que el MPN siempre se ha nutrido de su vida democrática interna y que serán “los afiliados quienes decidiremos ser cabeza de ratón o cola de león”.

Y señaló que esta iniciativa de algunos dirigentes emepenistas de buscar un acuerdo con Figueroa tiene por detrás el intentar “cubrir sus propios intereses detrás del ´queremos salvar al MPN´”.