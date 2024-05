¿Qué hay detrás del "operativo retorno" de Rolando Figueroa al MPN?

Los ex y actuales intendentes del norte esperan la presencia de Rolando Figueroa el 30 de mayo.

Y allí necesitaría los votos del MPN, que si bien en los últimos comicios nacionales se lo vio debilitado y orilló el 8 por ciento, eso fue fruto del arrastre que llevaron a cabo los mismos ex intendentes que hoy buscan una alianza con el mandatario provincial.

MPN_junta_de_gobierno.jpg

Para Figueroa no será lo mismo que ese potencial caudal de votos, que aún conserva el MPN, se vayan por fuera de su armado a que jueguen por dentro.

En los hechos, el partido provincial ya forma parte del Gobierno, con el apoyo que los intendentes emepenistas le dieron a Figueroa en su momento, sumado al del sector petrolero Azul y Blanco y al del bloque del partido en la Legislatura.

Además, junto con el ex intendente de Chos Malal, Hugo Gutiérrez, promotor del “operativo retorno” de Figueroa a las huestes del MPN (con el lanzamiento de una línea interna nueva), están también ex funcionarios que se incorporaron al actual Ejecutivo, como Jorge Lara y Marita Villone.

La movida cuenta con el aval de Figueroa, aunque esa suma de voluntades no va a implicar que éste, todavía afiliado al MPN, tome la bandera de un sello que hoy es casi una cáscara vacía.

Acuerdo para el operativo retorno

Figueroa controla al Movimiento Popular Neuquino. Lo conduce sin estar. Omar Gutiérrez, ex gobernador y presidente del partido, se encuentra en “Disney”, según los observadores que dan cuenta de su tarea dentro del directorio de YPF, y lo que menos le preocupa es la actividad interna del MPN.

Por otro lado, se sabe que Figueroa mantiene un contacto fluido con el ex gobernador Jorge Sapag (líder de la línea Azul y presidente de la Convención), que funciona como una suerte de hombre de consulta.

A su vez, se reúne de manera periódica con el petrolero Marcelo Rucci (Azul y Blanca), con quien en su momento acordó la reelección de Norma Sepúlveda en Rincón de los Sauces.

rolando figueroa con intendentes chos malal

Y tiene un acuerdo tácito con el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, que apoyará su reelección mientras se respete el nombre que el jefe comunal decida para su sucesor en la ciudad. Por ahora, y pensando en el 2027, ninguno meterá la cuchara en el plato del otro.

En definitiva, el mentado “operativo retorno” que impulsan actuales y ex intendentes del MPN para el 30 de este mes no es más que parte de un juego que les conviene a todos, pero en especial a Figueroa, que en su primer test electoral no puede fallar.