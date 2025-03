Juan Luis Ousset: "Nuestra política es diferente a la del gobierno nacional, defendemos un modelo neuquino"

Dijo que puede haber coincidencias en cuanto al ordenamiento del Estado pero no respecto a su rol. Destacó la importancia que el gobierno neuquino obtenga bancas en el Congreso y señaló que ser o no candidato dependerá de lo que defina Rolando Figueroa.

- ¿Qué balance hace el gobierno neuquino en lo que va de esta gestión?

- El 2024 fue un año complejo, porque arrancamos con las cuentas de una manera complicada en términos de lo que hemos recibido. Durante el año pasado el esquema o el modelo de gobierno tuvo como eje el ordenar las cuentas públicas, el dejar de gastar en cuestiones que no tienen nada que ver con el bienestar de los neuquinos, en orientar los recursos a las áreas que consideramos centrales, que son salud, educación y seguridad.

Fue un año estructurante donde el gobernador trazó estos ejes planteando que una vez que se lograran ordenar las cuentas íbamos a poder comenzar con la redistribución de los recursos para empezar a paliar un déficit de infraestructura que es muy grande, de por lo menos cuatro mil millones de dólares. Con lo cual desde el día uno está toda la gestión de gobierno centrada en poder generar los ahorros necesarios para poder distribuir en esto que le faltan a los neuquinos: faltan rutas, hospitales, escuelas y centros penitenciarios.

Me parece que el año pasado se demostró que con una gestión creíble, generando confianza, sentándose en la mesa con los diferentes actores, también con los sindicatos, por supuesto, logramos generar la confianza para que podamos llevar adelante las acciones que la ciudadanía nos demandó cuando nos eligió.

- ¿Cuál era esa demanda, según la visión del gobierno?

- En realidad la ciudadanía pedía un cambio. El gobernador fue claro en que llegamos para cambiar las cosas y eso fue lo que hicimos el año pasado. Ahora el escenario es diferente porque logramos un superávit de mil millones de dólares que va a ir destinado absolutamente todo a obra pública, a empezar a equilibrar las regiones, porque también parte del modelo o uno de los ejes tiene que ver con la regionalización. La regionalización no es un relato, nos permite determinar cuáles son las diferencias entre el Alto Neuquén y la región de los Lagos del Sur, que tienen por ejemplo estas dos regiones, con problemáticas totalmente diferentes. La Confluencia o la región Vaca Muerta, con el crecimiento exponencial que tienen algunas de las regiones o con el retraso que muestran otras en materia de infraestructura.

Entonces este primer año de ordenamiento nos permite hoy tener un horizonte en base a las decisiones que tomó el gobernador, porque también es importante decir que esto no es producto de la naturaleza del superávit, es producto del ahorro, de ajustar en donde hay que ajustar, no ordenar como un fin en sí mismo, sino de dejar de dilapidar los recursos de los neuquinos en donde no tienen que ir.

Este año la verdad que el panorama es diferente, pero también sabiendo que los ingresos no van a aumentar en precio, porque esto no lo determinamos nosotros, entonces estamos trabajando fuertemente en generar las condiciones para aumentar la producción.

Economía

- Existe un retraso del dólar que de alguna manera hace que las regalías no crezcan lo que podrían, siendo el principal ingreso de la provincia. ¿Hay preocupación en el gobierno por esta situación?

- Hay ocupación e interés en que la ciudadanía sepa de qué se tratan las cuentas públicas, porque estamos muy enfocados en destinar recursos hacia obra pública, pero no se puede destinar lo que no se tiene, entonces muchas veces se habla de que la provincia del Neuquén es rica y nosotros en realidad hablamos de la potencialidad. Neuquén es rica en recursos pero en realidad para lograr que toda esa potencialidad se convierta en concreción en realidad hay que tomar decisiones y lo que hizo el gobernador es generar las condiciones para trabajar sobre lo que podemos, que es aumentar la producción, por ejemplo. Entonces cuando nosotros hablamos de que hay que lograr alianzas estratégicas, por ejemplo, con los países vecinos o cuando hablamos de que hay que desarrollar los ductos o llenar esos ductos y aumentar la producción tiene que ver con esto. Sabemos que la variable precio no la manejamos porque la maneja el mercado internacional pero sí podemos trabajar fuertemente en el otro componente que es la cantidad, entonces esto es importante que la ciudadanía sepa que mágicamente no se van a lograr incrementar los ingresos y eso de hecho no está pasando. Te diría que los ingresos bajaron en materia de precios relativos.

- ¿Cuáles van a ser las obras que la gente va a empezar a ver este año?

- Rutas, sin ninguna duda tenemos un atraso muy grande, estamos proyectando y ejecutando este año 600 kilómetros. En toda la historia de la provincia se hicieron alrededor de 1.100, con lo cual es una inversión muy grande la que se va a hacer en infraestructura vial. Por supuesto también en escuelas. El otro día el gobernador explicó que se están haciendo, proyectando y ejecutando alrededor de 85 mil metros cuadrados durante los próximos dos años. Y en materia de escuelas técnicas, que todos sabemos que es imprescindible para el perfil que tiene hoy nuestra provincia, producto de nuestra principal actividad que son los hidrocarburos, ahí tenemos proyectados 43 mil metros cuadrados. Para que se tenga una idea, en los últimos 13 o 15 años se hicieron seis mil.

Hay una preocupación sobre la agenda educativa, sobre la agenda de infraestructura sanitaria y penitenciaria también. Además de orientando recursos y colaborando con los municipios para que ellos puedan dar respuesta a la ciudadanía en lo que tienen que hacer.

-¿El traspaso de los tramos de rutas nacionales ya está cerrado en su totalidad?

- Los neuquinos vamos a tener la autovía que había pasado a ser la ruta 22 y ahora va a volver a manos de la provincia. Estos son acuerdos que va logrando el gobierno en base a mucho trabajo, sabiendo que el gobierno nacional se ha retirado de la obra pública, reconociendo y asumiendo esta situación que la hemos planteado desde el día uno, lo que nos obligó a pensar cómo lograr autodeterminación, cómo tener autonomía y esto fue lo que lo que fuimos haciendo y por eso también podemos lograr el ahorro que tenemos: El estado neuquino no se aparta de las obligaciones que tiene y la obra pública es una de las cuestiones que nosotros visualizamos como centrales dentro del gobierno. Entonces todo este tipo de acuerdos que nosotros podamos lograr para tener la administración de las rutas y estar más cerca de la solución de los problemas lo vamos a hacer. Es paso a paso, con el gobierno nacional se va trabajando tema por tema y en esta materia hay algunos avances como la reversión de la ruta 22.

Relación con el gobierno nacional

- Nosotros aglutinamos todo lo que tiene que ver con la concepción política de este gobierno en una bandera que es la neuquinidad. Creemos que las empresas públicas deben ser fortalecidas, aquellas que están en manos del Estado deben trabajar de manera eficiente pero deben seguir en esa condición en cuanto a sus objetivos. Por supuesto, también el gobernador ha marcado y ha definido una línea de trabajo que tiene que ver con la austeridad, con la responsabilidad en el uso de los recursos y esto no escapa a las empresas públicas, así que manteniendo los objetivos de las empresas públicas, es decir, ratificando que son empresas públicas pero trabajando de manera eficiente. Lo mismo con la obra pública, orientada a lograr equilibrio en una provincia que realmente presenta déficit muy grande en materia de infraestructura y haciendo obras en aquellos lugares principalmente donde los privados no van a tener interés en invertir porque no tienen rentabilidad. Eso yo creo que está en el ADN de esta gestión, de estar cerca de donde están los problemas escuchando muchas veces o principalmente a aquellos que no tienen voz, que están más alejados, que no tienen ni siquiera la fuerza para expresarse, es decir, siendo justo a la hora de planificar y destinar los recursos porque esto también es algo que nosotros visualizamos. Neuquén se fue convirtiendo con el tiempo en una provincia muy injusta en donde los que más fuerza tienen en materia de movilización o de expresión a veces terminan logrando resultados que no siempre se condicen con las necesidades reales.

- ¿Esta visión los diferencia del gobierno nacional?

- La primera semana de gestión el gobernador envió el proyecto de ley para eliminar las jubilaciones de privilegio. La verdad es que yo no sé si ese tipo de medidas tiene algún componente ideológico que te acerque o te aleje de alguien. Ahora, el proyecto de ficha limpia para que quienes pretendan ser candidatos tengan por supuesto que tener una trayectoria intachable. Incluyó en ese proyecto a los funcionarios públicos, es decir, cualquier integrante del gobierno tiene que tener las mismas cualidades y honestidad que va a tener un candidato para ser electo. Exigió a los funcionarios que presenten sus declaraciones juradas y ya hay más de 3.000. Se eliminó todo tipo de gasto innecesario, contrataciones de camionetas que no tenían ningún sentido, se renegociaron todos los contratos de obra pública porque eran perjudiciales para el Estado neuquino. La verdad que yo creo que la ciudadanía nos eligió para eso y el gobernador fue contundente en materia, por ejemplo, de tolerancia cero a este tipo de coas.

Yo no sé si eso te acerca o te aleja, yo creo que nos acerca al pedido de la ciudadanía de atender la corrupción como un tema central, enfrentarlo y tratar de desterrarlo con todas las medidas y con todas las herramientas que esté a nuestro alcance.

Ahora bien, en materia de obra pública creemos que el Estado tiene que estar presente, que hay que orientar los recursos hacia la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura vial, hay que fortalecer las empresas del Estado y en definitiva ese no es el pensamiento del gobierno nacional. Nuestra política es diferente, defendemos un modelo neuquino.

El gobernador lo resume de manera muy simple: todo aquello que beneficie a los neuquinos va a ser bien recibido o va a ser bien considerado por la provincia y todo aquello que impacte negativamente o que signifique algo que no es conducente o beneficio para los neuquinos no se va a acompañar.

Elecciones 2025

- Se vienen las elecciones ¿qué importancia tiene para el gobierno provincial conseguir representación en el Congreso?

- Claramente el gobernador requiere y nosotros requerimos como espacio y para consolidar un modelo de gobierno que esto también se traslade al Congreso de la Nación a través de sus representantes.

- ¿Va a ser candidato?

- La verdad es que no hemos hablado de cargos, nunca lo hablamos con el gobernador en términos personales. Si puedo decir que habiendo trabajado más de 20 años con él, sé perfectamente cuál es su pensamiento en cuanto a quienes pueden ser candidatos o no en un determinado momento y circunstancia. Y creo que en este momento y en esta circunstancia él va a ponderar candidatos que sean capaces de defender Neuquén sin otro condicionante. Esto es muy importante porque a veces hay actores que, o todos, dicen bueno nosotros defendemos Neuquén, pero la verdad es que no hay que tener condicionantes para poder defender Neuquén. Y este gobernador y este equipo de gobierno, si algo ha demostrado, es que no tiene ningún condicionante, que ha llegado sin ningún condicionante y que no tiene más compromiso que cumplir con todo lo que se ha ido comprometiendo a lo largo del tiempo.

- Y si llega ese ofrecimiento, ¿le gustaría ser candidato?

- Donde sea útil, de acuerdo a la mirada del gobernador y del proyecto político, estoy dispuesto, orgulloso y estaré honrado de cumplir con la tarea desde el lugar que esté. Nosotros hace muchos años que dejamos de trabajar por los cargos. Lo que sí me importa es que quien sea candidato defienda el proyecto, al gobierno y al modelo, para poder responder de la misma manera que nosotros respondemos cada día, con sudor, con esfuerzo, sacrificio, vocación y, por supuesto, de manera leal a quien en definitiva nos ha convocado, que es el gobernador.