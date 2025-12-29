Junín de los Andes: cómo sigue el incendio forestal en Estancia Chacayal

El siniestro consumió más de 600 hectáreas de campos, desde que se declaró el domingo. Fuerte despliegue de brigadistas. Recuerdan que está prohibido encender fuego en zonas rurales.

Durante la jornada de este lunes se reactivó y luego de un intenso trabajo de los brigadistas se consiguió contener el incendio forestal en Estancia Chacayal , ubicada entre La Rinconada y Junín de los Andes , como consecuencia del ascenso de la temperatura y la presencia de fuertes ráfagas de viento, condiciones que complicaron el escenario en la zona.

Ante esta situación, publicaron los sitios Info Los Andes y FM del Lago se solicitó de manera urgente la colaboración de los Bomberos Voluntarios , quienes despacharon dos unidades para reforzar las tareas de contención y evitar la propagación del fuego hacia sectores sensibles donde trabajaban los brigadistas de la provincia.

Los medios periodísticos reportaron que, en el lugar continuaban trabajando intensamente los brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, quienes llevan adelante un titánico esfuerzo para combatir el foco ígneo y mantenerlo bajo control. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas y las características del terreno, de difícil acceso y con abundante vegetación, jugaron una mala pasada y favorecieron la reactivación del incendio.

A pesar de las dificultades, los equipos siguen desplegados en la zona, redoblando esfuerzos para proteger el área y evitar mayores daños, mientras se mantiene un monitoreo permanente de la situación.

Por su parte, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, hizo un fuerte llamado a la responsabilidad ciudadana ante la crítica situación que atraviesa la región a causa de la sequía. En declaraciones radiales, la funcionaria confirmó que la provincia mantiene una política de "tolerancia cero" respecto al uso de fuego y pirotecnia, debido a las altas temperaturas, la sequía prolongada y los fuertes vientos.

image

Ortiz Luna dijo que el operativo en la estancia requirió el despliegue de 50 personas y cuatro medios aéreos. "Se originó aparentemente por una negligencia. Ayer (por el domingo) el fuego avanzó 600 hectáreas en cuestión de minutos. Es impresionante la velocidad con la que corre sobre el pastizal seco; los brigadistas nos decían que era imposible de parar", detalló la secretaria, subrayando que se aplicarán las multas correspondientes a los responsables.

“No es capricho”

La funcionaria fue tajante respecto a las actividades recreativas: "No es un capricho. Está prohibido hacer fuego para acampar, para pescar o para cualquier actividad en toda la provincia".

Asimismo, recomendó que quienes deseen realizar fogones esperen hasta abril, cuando las condiciones de humedad lo permitan.

Alerta por el uso de pirotecnia

Otro punto de preocupación central para la Secretaría es el uso de pirotecnia, la cual está prohibida por ley provincial, pero sigue registrando incidentes. Ortiz Luna lamentó que durante la Navidad se registraran lesionados y numerosos focs de incendio derivados de esta práctica.

"Hace años que no teníamos lesionados por pirotecnia que debieran ser atendidos por las ambulancias del SIEN, y este año volvieron a aparecer", señaló. Además del riesgo de incendio, la funcionaria recordó el impacto negativo que los estruendos provocan en personas con condiciones del espectro autista, adultos mayores y mascotas.

Recomendaciones