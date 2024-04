La campaña solidaria para ayudar a la gente en situación de calle en Neuquén

Según contabilizó la Municipalidad son 180 las personas que no tienen techo y deambulan por la ciudad. Red Solidaria lanzó una colecta.

Alberto Cámpora, coordinador de Red Solidaria, dialogó con LU5 e indicó que más allá del frío, hay otro agravante que es el "tiempo" porque "cuando una persona está varios días o mucho tiempo en la calle, la situación se hace mucho más difícil, porque la calle no es lugar para vivir y porque además quedan sujetos a esta contaminación que sufre la persona que no tiene nada y que entra en un camino que no tiene nada que perder".

En cuanto a las tareas que realizan como voluntariado, señaló que juntan ropa y que la campaña se adelantó por el frío : "Juntamos ropa de abrigo, juntamos calzado y no es solamente para las personas en situación de calle sino como siempre para aquel que la pueda necesitar".

Los motivos por los que las personas llegar a vivir en esa situación son variados. Están quienes dejaron sus hogares por cuenta propia, quieren fueron desalojados o quienes terminaron en las drogas, pero Cámpora explicó que también están lo que vienen de otras provincias a buscar un trabajo que no existe.

Gente en la calle (centro) 1.jpg Cualquier espacio público es un refugio para quienes viven en las calles de Neuquén.

"Como sucedió la semana pasada, tuvimos un caso que pudimos de una persona que pudimos convencerlo de que vuelva a su lugar de origen porque por lo menos allí tiene los afectos. Llegar acá, quedar varado en Neuquén para pedir laburo, solos, no tener dónde dormir y no tener qué morfar... porque realmente la historia es que cuando vienen se encuentran con que no tienen a nadie y realmente son sujetos de robo y pierden sus pocas pertenencias", contó.

El coordinador de Red Solidaria destacó el trabajo que hacen otras organizaciones y resaltó la importancia de ponerse de acuerdo porque "no va a ser fácil este año salir a la calle, porque hay un montón de desgaste, porque dentro del voluntariado también hay algunos que están en crisis, estamos en crisis, entonces se hace difícil" y señaló: "Querer ayudar está muy bueno, la voluntad del voluntariado es enorme, pero los recursos empiezan a mermar".

"A mí cuando me preguntan cuántas personas hay en la calle me preocupa mucho lo que voy a decir. Porque cuando nosotros salimos la semana pasada a hacer un diagnóstico, en tres horas y media hicimos unos 75 contactos. Entonces, ¿cuántas personas hay en la calle? No sé, está dentro del imaginario y además estoy seguro de que los números que surgen, por ejemplo de la Municipalidad, son mucho más certeros que los nuestros", agregó.

Dónde y cómo ayudar

La campaña tendrá su colecta este miércoles y todo será bienvenido: alimentos, ropa, mantas. El lugar donde se juntará todo es al lado de la Oficina de Turismo, en Avenida Olascoaga y las vías, desde las 19 a las 21.

"Necesitamos que la ropa que se entrega sea usable y garantice por lo menos un par de usos. Es una colecta exprés, para tomar medidas, ver cuál es la respuesta y ver cómo seguimos", aclaró Cámpora.