La crítica de Marcelo Bermúdez a los ceramistas de Neuquén: "Dejen de politiquear, armen un plan de negocios"

En una entrevista con el programa Línea Abierta de LU5 , apuntó directamente contra los responsables de Cerámica Neuquén y Cerámica Zanon por no administrar correctamente las empresas, a pesar de los múltiples beneficios que reciben del Estado provincial.

“Estas son empresas privadas que no pagan impuestos inmobiliarios, ni ingresos brutos, ni sellos, ni ganancias. El Estado les compra la producción por adelantado. Aun así, no pueden pagar la luz ni el gas”, disparó Bermúdez.

Y el legislador provincial fue más allá, y señaló que las cerámicas no aprovechan el contexto de crecimiento que tiene localidad de Neuquén: “Estás hablando de una empresa que fabrica cerámicos en una ciudad que construye 400.000 metros cuadrados por año, no pagás impuestos y te compran la producción por adelantado. Algo pasa”, explicó Bermúdez.

Ceramistas: la oportunidad en Vaca Muerta

El legislador comparó la situación de las cerámicas con el resto del tejido productivo neuquino, con la trama de empresas de Vaca Muerta, más allá de que el rol del “privado” que mencionó, sea la administración de una cooperativa de trabajo, con otro objeto social.

“Hay más de 20.000 empresas privadas en la ciudad. Grandes, chicas, comerciantes, emprendedores. Ninguna de ellas vive en alerta permanente, ni corta calles porque no puede pagar el gas. Lo que hacen es armar un plan de negocios y trabajar”, sostuvo el diputado provincial.

Para Bermúdez, el problema no es responsabilidad de la ciudadanía ni del Estado y criticó con dureza a la "gestión obrera" de las cerámicas. “Si un empresario administra mal, administra mal. Y no es culpa de los vecinos de Neuquén o de la provincia. Cuando el Estado compra producción por adelantado, es el dinero de los vecinos el que está en juego”, indicó.

Bermúdez deslizó que los dirigentes de las cerámicas están ligados a la política y los invitó a armar un plan de negocios para que las fábricas sean rentables.

“Déjense de politiquear, déjense de sumarse a cualquier protesta existente y hagan las cuatro funciones básicas que hace un negocio y háganlas bien: comprar, pagar, vender”, enfatizó.

En medio del reclamo de los trabajadores y las gestiones para sostener las fuentes laborales, el mensaje de Bermúdez se distanció de la línea que sostienen los ceramistas, que se reconocen como cooperativas de gestión obrera y piden una política estatal que reconozca su rol social y productivo.

CALF:"No se puede subvencionar a una empresa privada"

La Cooperativa CALF emitió un comunicado a raíz del reclamo que todavía prevalece por parte de la Cerámica Neuquén, que tiene cortado el servicio de energía eléctrica por una deuda de más de 270 millones de pesos. "No se puede subvencionar a una empresa privada", aseguró el organismo.

Corte en Ruta 7 ceramistas Los ceramistas en los cortes de la Ruta 7 en reclamo de un subsidio para pagar la boleta de CALF.

"El corte en el suministro eléctrico dejó al descubierto una situación muy compleja de la cerámica en cuanto a su administración y estado financiero, la cual no es culpabilidad de CALF. Miles de asociados y usuarios del servicio eléctrico cumplen en tiempo y forma con el pago de sus consumos y sería inequitativo para con ellos otorgarles un beneficio del que otros no gozan", señaló en el escrito difundido este martes.

CALF aseguró que "no actúa en contra de nadie, sino que trabaja a favor de mantener sus cuentas saneadas y en orden, por lo que se hace insostenible seguir brindando el servicio a una fábrica que le adeuda más de 270 millones de pesos y que a la fecha no presentó un plan de pago viable". Seguidamente, aclararon que su predisposición para el diálogo, "pero con una condición inalterable: no puede subvencionar con sus recursos a una empresa privada".