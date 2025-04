CALF sobre el reclamo de los ceramistas: "No se puede subvencionar a una empresa privada"

La Cooperativa CALF fue contundente y dijo que no restablecerá el servicio de energía eléctrica "hasta que no se realice un pago concreto".

La Cooperativa CALF emitió un comunicado a raíz del reclamo que todavía prevalece por parte de la Cerámica Neuquén, que tiene cortado el servicio de energía eléctrica por una deuda de más de 270 millones de pesos. "No se puede subvencionar a una empresa privada", aseguró el organismo.

"El corte en el suministro eléctrico dejó al descubierto una situación muy compleja de la cerámica en cuanto a su administración y estado financiero, la cual no es culpabilidad de CALF. Miles de asociados y usuarios del servicio eléctrico cumplen en tiempo y forma con el pago de sus consumos y sería inequitativo para con ellos otorgarles un beneficio del que otros no gozan", señaló en el escrito difundido este martes.

CALF aseguró que "no actúa en contra de nadie, sino que trabaja a favor de mantener sus cuentas saneadas y en orden, por lo que se hace insostenible seguir brindando el servicio a una fábrica que le adeuda más de 270 millones de pesos y que a la fecha no presentó un plan de pago viable". Seguidamente, aclararon que su predisposición para el diálogo, "pero con una condición inalterable: no puede subvencionar con sus recursos a una empresa privada".