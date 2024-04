La historia del payaso que hizo reír a todos en el día más triste de su vida

Hay personas que andan siempre con mal humor y no lo disimulan en absoluto. En cambio, Neto no sólo que está de la otra vereda, del lado alegre de la vida sino que se encuentra obligado a mostrarse todo el tiempo de esa simpática forma. Por más que pueda tener un mal día como cualquier ser humano o incluso en su interior esté destrozado, él debe salir con buen semblante a pararse frente a un público ávido de diversión. Al fin y al cabo, hacer reír a los demás es parte indispensable de su tarea cotidiana de payaso de circo que tan bien desempeña.

“Yo estaba con otro circo en San Miguel de Tucumán. Poco antes de salir al escenario me entero de que a mi hermano Antonio lo habían asesinado de un disparo en mi país. Y tuve que actuar igual, no podía hacer nada. Terminó mi número y otra vez me encerré a llorar en mi casilla”, confiesa la angustiante historia el muchacho de 31 años.

AS-Cipolletti-Cirque XXI (8).JPG Neto reveló su conmovedora historia a LM Cipolletti. Foto Antonio Spagnuolo. Antonio Spagnuolo

“Mi hermano era entrenador de fútbol en un club de Cagua, mi ciudad en Venezuela. El trabajaba en inferiores y no permitía que gente que vendía droga se acerque a los chicos, se metieran en ese ambiente. Una tarde estaba en la puerta de casa y según lo que dicen los acusados, intentaron asustarlo y empezaron a disparar. Pero una de las balas lo alcanzó a mi hermano y los médicos no pudieron salvarlo”, explica las circunstancias del triste suceso que marcó la vida de quien de jueves a domingo la rompe con su personaje Corneto en el Circo de Pacheco y Rivadavia.

Mientras muestra el tatuaje con el rostro de su recordado hermano que se hizo en una de sus piernas, el artista que hace gritar fuerte al público, que se divierte con los plateístas que hace subir al escenario, también confiesa que sintió alivio al “poder ir a despedirlo” luego.

“Pero con esto quiero comentarles que en mi trabajo hay que saber separar las cosas, lo que te pasa, tu estado de ánimo, con el espectáculo. La gente necesita y espera verte bien, sonriente”, reflexiona desde la gigante carpa de tela azul y amarilla.

"Ser payaso no se aprende, se nace con esa chispa"

En relación a los secretos de su labor, señala que su capacidad es innata ya que “ser payaso es algo que no se aprende, se nace. Si no tenés esa chispa y no sabés transmitir el mensaje, es muy complicado…”.

Neto tiene su propia impronta y estilo. Alejado de los payasos tradicionales, “me visto distinto, con ropa ajustada y logro atraer a los pequeños”.

Un visionario el dueño de un circo en el que supo trabajar, aquel que en un gran hallazgo le encomendó su actual función “porque me vio carisma y me dijo que tenía que ser el payaso del espectáculo”.

AS-Cipolletti-Cirque XXI (9).JPG Toda la chispa y buena onda que irradia Neto, que interpreta a Corneto. Foto Antonio Spagnuolo. Antonio Spagnuolo

Polifuncional, no dudó en aceptar la sugerencia: “Soy acróbata en telas, trapecista, también la tengo clara en cama elástica, pero un día me propusieron cambiar de rol y por suerte me va bien”, celebra tras quitarse el saco para las fotos de este diario. Un rato más tarde serán los pequeños los que tras la función le pedirán que se preste para los flashes junto a ellos.

Hijo de una cocinera y de un empleado de empresa, hace 10 años que llegó por primera vez al país y lleva un mes y medio en Cirque XXI 360. Se enamoró de Argentina, del Circo y de Cipolletti.

Corneto, el payaso que hace reír en el show a todo Cipolletti y conmovió con su dura anécdota. Gran payaso. Gran hermano.