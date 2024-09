La historia de Jennifer, desde Cuba a Junín de los Andes, con los mejores chocolates de montaña

Ella es cubana de nacimiento y neuquina por adopción. Reside actualmente con su familia en San Martín de los Andes y desde hace 25 años se adentró en los enigmas de la fabricación de chocolates, lo que, sin saberlo, sería el espaldarazo para cambiar su vida para siempre.

Y si de algo positivo rescató del encierro de la pandemia fue que le sirvió como plataforma para su independencia económica y comercial. Es así que decidió darle impulso a su propia marca y así nació “Mushinka, Chocolates de Montaña”.

En su primer contacto con LMNeuquén calificó a los chocolates como un “sinónimo” de amor y alegría.

Jennifer detalló que trabaja “en el rubro de los chocolates hace más de 25 años y mi emprendimiento nació en pandemia en el año 2021. Empecé en casa para hacer chocolates para el barrio y sin querer queriendo el chocolate me fue llevando a crear mi propia marca”.

De La Habana a San Martín

La emprendedora chocolatera contó que llegó con sus padres a la Argentina cuando ella tenía apenas 5 años de edad. Nació en la mítica capital de Cuba, La Habana. A su padre de origen africano y su mamá cubana les gustaba demasiado viajar y alguna vez decidieron pasar por Argentina y eligieron quedarse.

“La primera parte de mi vida en el país los pasé en la provincia de Córdoba y a los 15 años llegué a San Martín de los Andes, lugar donde resido actualmente y formé mi familia”, contó Jennifer.

Aún así, conservando el espíritu viajero de sus progenitores, la hacedora de chocolates decidió abrir las puertas de su propio negocio lejos de casa. “Mi emprendimiento comenzó en San Martín de los Andes, pero lo estoy desarrollando en Junín de los Andes. Es así que hace ocho meses inauguré allí mi local comercial gracias a mucho esfuerzo y trabajo en las ferias”, indicó.

Además, mencionó que su respaldo fundamental en su trabajo diario son su hija Daysha y su compañero de vida Jan Lossowski.

Las ferias son el fuerte

Jennifer Kpoliku Dávila calificó a las ferias de emprendedores como “el imán de crecimiento de cada productor”. Esto es porque, según sus palabras, son la mejor vidriera para ofrecer y vender sus producciones y creaciones y lo que es parte fundamental de ese proceso es el “cara a cara” con el cliente.

“Amo hacer ferias primero porque la gente puede conocer el producto, después porque tenés el contacto directo con la gente que opina sobre tu producto y te da las devoluciones en el momento”, dijo.

Más adelante, las ponderó enormemente al decir que “gracias a las ferias que se realizan en distintos lugares y momentos podemos crecer los emprendedores”.

En este sentido, la emprendedora del sur neuquino animó a las personas a forjar su propio emprendimiento y que en caso de que lo tengan que se animen a participar de este tipo de ferias y eventos a gran escala. “No se puede negar que sea arriesgado y sacrificado viajar y todo porque nunca se sabe cómo va a ir el tema de las ventas, pero es bueno intentarlo. Porque al final de cuentas la gente valora ese esfuerzo y te premia con compras. Yo felizmente puedo decir que crecí y mi emprendimiento creció gracias a las ferias”, advirtió.

El intendente Carlos Koopmann felicitó a esta emprendedora y a todos aquellos emprendedores locales y regionales diciendo que “ser emprendedor es animarse a enfrentar nuevos desafíos. Es trabajar duro para concretar un sueño. Por eso, con Zapala Emprende, acompañamos su esfuerzo. Y vamos a seguir haciéndolo, con el compromiso de siempre. Porque cada logro de ellos, lo sentimos como propio”.

“Tienda de Sabores” es un espacio institucional que es coordinado por Neuquén Tur –Ministerio de Turismo- y Centro PyME-ADENEU.

Una embajada gastronómica

Jennifer contó, además, que hoy tiene “41 orgullosos años sobre mis espaldas, cargados todos y cada uno con experiencia y trabajo”. Al consultarle como entró al mundo del chocolate, subrayó que “a los 18 años empecé a trabajar en una chocolatería en San Martín de los Andes como productora y elaboradora. En ese momento de mi vida aprendí el oficio y nunca más lo dejé. Y ahora ya trabajo en forma independiente”.

Andar estos caminos le ha traído muchas satisfacciones a esta altura de su existencia ya que pudo abrir su local comercial en la ciudad de Junín de los Andes sobre la calle Juan Manuel de Rosas 160, donde al igual que este fin de semana en Zapala ofrece al público sus clásicos productos como alfajores, tabletas en gran variedad, paletas y trufas entre otros. “Todos nuestros sabrosos productos son %100 cacao”, resaltó.

También los chocolates le han dado la posibilidad de intercambio de experiencias con colegas del rubro. “Gracias a Dios he conocido a muchos emprendedores ya que he tenido la oportunidad de participar en eventos grandes de chocolaterías como por ejemplo la Chocolatería que se hace en La Rural en Buenos Aires en donde participan chocolateros de toda la Argentina y bueno gracias a eso también me he vinculado con un montón de especialistas en el tema”, reconoció.

Sostuvo que actualmente es “Embajadora Gastronómica de Neuquén. Así que también con el sello trato de representar al sector chocolates y dejar siempre bien en alto la producción de la provincia”.