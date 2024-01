La Justicia rechazó el amparo presentado por la lista opositora de CALF

Según se informó desde la entidad, “tras un exhaustivo análisis de la documentación presentada por las dos listas interesadas en participar del acto eleccionario para la renovación del cuerpo de delegados, resolvió oficializar únicamente a la Celeste y Blanca, quien cumplió con la normativa vigente y rechazar la Verde Voz y Voto por encontrarse incompleta y por no cumplir así con las exigencias que establece el estatuto de la Cooperativa”.

A partir del amparo que hicieron desde la lista Verde, la jueza Adriana Luna adelantó el rechazo y consideró que no era válido: "Desde allí que no encuentro suficientemente justificada la verosimilitud en el derecho necesaria para habilitar la medida cautelar peticionada, en este acotado marco de análisis, lo cual hace a su rechazo el cual adelanto. En conclusión, considero que no se encuentran reunidos los recaudos necesarios para la concesión de la medida cautelar solicitada, sin que ello signifique anticipo de una opinión sobre el fondo de la cuestión planteada", afirmó en la resolución.

De esta forma, quedó oficializada como lista única la Celeste y Blanca por lo que, cumpliendo con el artículo 52 de Estatuto de la Cooperativa, una semana atrás ya habían adelantado que no se efectuará el acto eleccionario, quedando automáticamente electos los Delegados propuestos por la lista única.

calf.png

La lista de consejeros de CALF

La lista de Consejeros titulares y Suplentes de la “Celeste y Blanca” está conformada por Jorgelina Novoa como primera titular; Leonardo Ferreira como segundo; tercero Manuel Cuesta y Carlos Ciapponi como cuarto titular.

En cuanto a los suplentes, están encabezados por Eduardo Vitale; Mary Eva Montiveros; Janette Ampuero y María Victoria Orozco.

El sindico titular será Luciano Palma y el suplente Andrea Gatica.