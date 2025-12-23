La Legislatura no aplica descuento en los sueldos a los diputados que faltan a trabajar

Existe una norma sancionada en julio del año pasado, pero nunca entró en vigencia dentro de la Cámara de Neuquén.

La norma de presentismo que habían sancionado los diputados de Neuquén para que se les descuenten del sueldo las inasistencias a las sesiones y comisiones de la Legislatura , nunca se puso en práctica.

Por diferentes razones, la medida, que se aprobó en julio del año pasado en medio de la sanción de la ley de presentismo para los docentes, no se implementó.

Según advirtieron fuentes legislativas, una de las cuestiones está vinculada a si la norma debía reglamentarse para hacerse efectiva, algo que generó discusión interna entre los que entienden que sí y los que sostienen que al tratarse de una resolución de la Cámara esto no requiere de ninguna reglamentación, sino que puede aplicarse de manera directa.

Lo cierto es que desde su sanción a esta parte, todos los diputados y diputadas que faltaron a sesiones y comisiones no recibieron ningún tipo de descuento en la percepción de sus haberes. La información que surgió dentro de la Legislatura sobre el tema es que la medida entraría en vigencia el 1 de marzo, momento en que se dará inicio al período ordinario 2026.

legislatura

¿Qué dice la resolución?

La resolución aprobada el 11 de julio del año pasado prevé que “las inasistencias se calcularán conforme al calendario de sesiones y comisiones establecido para cada período legislativo anual, según lo dispuesto en las sesiones preparatorias de la Cámara”.

Los porcentajes de descuento por inasistencias se harán en base a la dieta que percibe cada diputado y serán del 10% por faltar a las sesiones y del 5% por no concurrir a las reuniones de comisiones.

Respecto a los bloques unipersonales, y a partir de lo que establece el artículo 41 del reglamento interno, estarán sujetos a un régimen especial. Se calculará en base a la asistencia a las comisiones, debiendo concurrir a un mínimo de 20 reuniones mensuales. Si un diputado o diputada de un bloque unipersonal no alcanza este mínimo, se aplicarán los mismos porcentajes de descuento establecidos para el resto.

En el artículo quinto del proyecto se establece que los descuentos efectuados por inasistencias, tanto a las sesiones de la Cámara como a las reuniones de las comisiones, serán destinados a las becas del Programa Plan Provincial Redistribuir Oportunidades, creado por Ley 3418 y reglamentado por Decreto 151/2024.

Legislatura Sesion (1).JPG Carina Riccomini Claudio Espinoza

Los más faltadores

Tal como publicó LM Neuquén, durante el período de sesiones de este 2025 varios fueron los legisladores que faltaron a una importante cantidad del total de sesiones (29 ordinarias y cinco especiales). Sólo nueve de 34 (teniendo en cuenta que Zulma Reina sigue siendo diputada pero no ocupa su banca porque asumió la presidencia de la Cámara) tuvieron asistencia perfecta en el recinto.

La gran mayoría de las inasistencias fue justificada por los diputados con la presentación de lo que se conoce como “anuencia legislativa”, que permite justificar la falta.

El ranking de los más faltadores lo encabezó la diputada Carina Riccomini (Juntos), que se ausentó en nueve sesiones, seguida por Ramón “Colo” Fernández (Movimiento Popular Neuquino), que ya había sido de los que más ausencias registró el año pasado y que en este 2025 se ausentó en ocho sesiones.

Tercero resultó Francisco Lepore (Avanzar), con cinco ausencias. Y luego, con cuatro, se ubicaron Andrés Blanco (FIT-Unidad), María Cecilia Papa del nuevo bloque Democracia Neuquén y Gabriel Álamo (MPN).