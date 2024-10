¿La Libertad Avanza podrá presentar candidatos en Neuquén?, viene Karina Milei a marcar el rumbo

La Libertad Avanza pretende ir con sello propio a las elecciones del año que viene en Neuquén. La dirigencia libertaria local descuenta que tendrá la habilitación de la Justicia Electoral a tiempo para anotar su lista de candidatos neuquinos al Congreso, a pesar de un conflicto no resuelto . En noviembre llega Karina Milei para remarcar la línea trazada para expandir el partido.

La inscripción de La Libertad Avanza en el distrito Neuquén, que está en pleno proceso, enfrenta un conflicto particular: dos sectores disputan la propiedad del sello fundado por el presidente Javier Milei .

Los pedidos de inscripción del partido fueron acompañados con las adhesiones a la fuerza que consiguió cada sector. Es el primer paso del trámite para validar un partido. La diputada Márquez afirmó que la Justicia le notificó de que había cumplido con la exigencia de adhesiones para la inscripción como fuerza política.

La segunda instancia del trámite judicial contempla la realización de una audiencia con la participación de los peticionantes. En este caso, se definirá en tras ese acto a qué sector le corresponde la potestad de usar el nombre del partido de Milei en Neuquén, para que luego presente una cantidad de afiliaciones exigidas para la constitución de una fuerza con entidad para competir en las elecciones.

Márquez consideró que su planteo es el único con entidad para inscribir a La Libertad Avanza en Neuquén. La diputada nacional descalificó la legitimidad del sector de Quiroga para reclamar el uso del nombre del partido libertario. "Nunca le di mucha trascendencia al otro expediente porque básicamente lo presentó gente que nunca estuvo en La Libertad Avanza", afirmó en una entrevista con la radio LU5.

Cuestionó que la petición con la que compite por el sello fue planteada por dirigentes que "no estuvieron en las elecciones, no participaron de ninguna forma, no acompañaron las ideas y tampoco hablaron para participar", a pesar de que "si hay algo que caracteriza a La Libertad Avanza es tener los brazos abiertos para las personas que quieren abrazar las ideas de la libertad o ya las habían abrazado o que son casta, pero quieren dejar de serlo".

Márquez emparentó la movida de la dirigente del Nuevo Compromiso Neuquino para quedarse con el sello del oficialismo nacional en la provincia con la de un ocupa que tras tomar una casa discute la propiedad con el dueño. "No le doy trascendencia", dijo, al planteo de Quiroga, "nunca se la di", remarcó, dejando en claro que espera una sentencia judicial que favorezca a su petición de inscripción del partido.

Con la habilitación electoral en trámite todavía, la diputada despuntó las pretensiones de la fuerza más allá del desafío del año que viene en las elecciones que consagrarán a dos diputados y tres senadores nacionales por Neuquén. Márquez se fortaleció al frente de la fuerza de Milei en Neuquén en la campaña presidencial del año pasado, en la que encabezó la lista de diputados nacionales que se impuso en la provincia. En el camino, desplazó a Carlos Eguía, quien se presentó como candidato a gobernador con apoyo de Milei en abril del 2023.

En el orden provincial, Márquez mantuvo una alianza con el gobernador Rolando Figueroa. Dijo que seguirá apoyando al mandatario hasta que se abra la carrera electoral para el mandato siguiente, en 2027. Para entonces, se imagina a La Libertad Avanza yendo con sus propios candidatos para la Gobernación, la Legislatura, las Intendencias y los Concejos Deliberantes.

Esperan a Karina Milei en noviembre

La inscripción de La Libertad Avanza en la oferta partidaria es el eje de la estrategia electoral del oficialismo nacional para las legislativas de medio término. La construcción fue liderada por Karina Milei con la asistencia decisiva de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La primera meta fue saldada: La Libertad Avanza fue reconocido como partido en una cantidad de jurisdicciones suficiente para certificar su estatus de fuerza nacional, necesario para presentar listas en las elecciones para el Congreso.

Neuquén está entre los distritos en los que está pendiente la inscripción, aunque la dirigencia partidaria confía en que llegará al proceso electoral del año que viene con la situación resuelta. En ese contexto, se espera el desembarco en la provincia de Karina Milei el mes que viene.

"La fecha no está confirmada, pero vendría en noviembre", dijo Márquez y dejó en suspenso la posibilidad de que Menem llegue con la hermana del presidente.

A la vez que reveló que el trabajo que desarrolla en pos de la habilitación judicial para el partido es seguido de cerca por la conducción nacional. "Ayer (lunes 7/10/2024) me reuní con Martín Menem, estamos muy contentos con el avance que hemos tenido en la presentación del partido. La inscripción electoral se está haciendo en muchas provincias y estamos muy bien, avanzando", contó.