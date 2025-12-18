La lista "Celeste y Blanca" fue la única que se presentó para las elecciones de la Cooperativa CALF

Este miércoles a la medianoche venció el plazo para la presentación de listas. Las elecciones serán el próximo 28 de diciembre.

En esta oportunidad, sólo presentó ante el escribano Nicolás Monzani la documentación correspondiente la lista oficialista “Celeste y Blanca”, representada en el acto por el doctor Víctor Cofré. En tanto, estuvieron presentes Yenny Fonfach, en representación del Consejo de Administración; y Agustina Creide, secretaria institucional.

Tras la presentación, el Consejo de Administración tiene 72 horas para oficializar la lista, que a su vez cuenta con otras 24 horas si existiera alguna observación, a fin de que pueda ser subsanada en tiempo y forma. No mediando objeciones, la lista quedará oficializada por tratarse de la única presentada.

Conforme al cronograma electoral, está previsto que las elecciones se realicen el próximo domingo 28 de diciembre en el horario de 9 a 18.

"Hoy a 92 años de su creación, la Cooperativa CALF destaca la importancia de estos procesos participativos, que fortalecen la vida institucional y consolidan el espíritu cooperativo que la caracteriza desde su fundación", destacó el organismo.

CALF - CONFERENCIA DE PRENSA - 26-06-2025 (15).JPG Claudio Espinoza

CALF y el Club El Biguá firman un convenio de cooperación

La Cooperativa CALF y el Club de Pesca y Náutica “El Biguá” firmaron un convenio marco de colaboración y responsabilidad social empresaria destinado a fortalecer la infraestructura tecnológica y acompañar el desarrollo deportivo, recreativo y social en la ciudad de Neuquén.

El acuerdo se enmarca en el despliegue de la moderna red de fibra óptica de CALFIBRA, que ya cubre gran parte de la ciudad y permite ofrecer internet de alta velocidad, estable y con anillado óptico. En este sentido, CALF brindará al Biguá un servicio de conectividad simétrico para sus sectores administrativos, áreas comunes y zonas de uso intensivo durante la temporada estival, donde concurren entre 3.000 y 4.000 personas.

Para ello se ejecutó un diseño de ingeniería específico y la instalación de equipos de última generación, incluyendo Access Point Wi-Fi 6, que permitirán a los socios y visitantes disfrutar una experiencia de conectividad equivalente a la de un hogar, aun en condiciones de alta demanda.

El presidente de CALF, Ing. Marcelo Severini, destacó la importancia del acuerdo: “Este convenio vincula a dos instituciones históricas de Neuquén. A través de Calfibra, Calfpay y Calf Renova estamos impulsando un modelo de infraestructura moderna, segura y de calidad para beneficio de los socios del club y de toda la ciudad”.

Por su parte, el gerente de TIC, Sergio Fernández Novoa, sostuvo que “el mejor convenio es siempre aquel donde todos ganan, y este es un claro ejemplo.”

Además, desde Calfibra se subrayó que la solución tecnológica instalada permite mejorar la experiencia del socio, optimizar procesos internos y acompañar la actividad deportiva con estándares de conectividad de primer nivel.