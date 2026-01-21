La magia de Los Bolillos: un viaje al corazón del norte neuquino

Sol Fuentes, una joven del norte neuquino, relató su experiencia en “Camino a las Estrellas”; una propuesta de trekking nocturno que combinó naturaleza e historia en Varvarco: “Fue una experiencia única".

En el norte neuquino , donde el cielo nocturno es un lienzo de estrellas y la naturaleza es un espectáculo en vivo, se llevó a cabo una nueva edición de "Camino a las Estrellas" , una propuesta turística que conjuga senderismo, historia y naturaleza de manera única. La actividad fue organizada en forma conjunta por la Comisión de Fomento de Varvarco -Invernada Vieja y la empresa Rumbo Norte, con el apoyo del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

El circuito, de baja dificultad y apto para toda la familia, se desarrolló en el paraje La Matancilla, donde funcionó la antigua Escuela 276, recientemente recuperada como campamento base para este tipo de propuestas turísticas. Los participantes pudieron recorrer distintos puntos del Área Natural Protegida Los Bolillos a través de un trekking interpretativo que incluyó estaciones teatralizadas, donde actores y vecinos de la zona representaron episodios vinculados a la historia local.

La actividad no solo se limitó a la historia, sino que también incluyó una experiencia inmersiva en el paisaje natural del Alto Neuquén. Los participantes pudieron disfrutar de la belleza del entorno y compartir chivito al asador, incluido como parte de la actividad. Además, tuvieron la oportunidad de participar en una charla de astroturismo, donde especialistas utilizaron punteros láser para interpretar el cielo nocturno y explicar conceptos básicos de astronomía.

Sol Fuentes, una joven de Varvarco que participó en la actividad -en diálogo con LM Neuquén- contó lo vivido en primera persona. "Fue una experiencia increíble", indicó. "Me encantó la forma en que se combinó la historia y la naturaleza de manera tan creativa. El trekking fue divertido y las estaciones teatralizadas fueron muy emotivas", añadió con satisfacción.

Los Bolillos trekking

"Camino a las Estrellas" se consolida como una propuesta turística singular, que pone en valor el patrimonio natural e histórico del norte neuquino, promoviendo experiencias sostenibles y fortaleciendo la identidad territorial. Debido a la excelente convocatoria, se confirmó una segunda fecha para el sábado 21 de febrero, con cupos limitados.

La experiencia de Sol

Sol Fuentes, la joven del norte neuquino, contó su experiencia en "Camino a las Estrellas", la propuesta de trekking nocturno que sabiamente combinó naturaleza e historia de manera única y emotiva.

Para ella, Los Bolillos es un lugar emblemático que forma parte de su identidad y de sus recuerdos. "Gran parte de mi familia es de Varvarco", explicó. "Mi abuelita vive en la localidad y desde hace muchos años tienen su campo en Los Bolillos", completó. Sin embargo, vivir esta experiencia desde la propuesta de Rumbo Norte fue completamente distinto. A su vez, ejemplificó que “el trekking y el recorrido fueron realmente espectaculares. Caminar por este lugar, observar sus formaciones y su paisaje imponente, ya de por sí es una experiencia muy fuerte".

"Siempre estoy compartiendo videos o experiencias de todo lo que es el Alto Neuquén a través de mis redes sociales. Me importa poner en valor nuestra cultura, nuestra identidad y con ganas de que el norte neuquino sea conocido por todos". Sol Fuentes, participante.

Durante el recorrido, los participantes pudieron conocer relatos que revivieron historias vinculadas a los Pincheira, a las cautivas y a distintos momentos de la historia regional. "La manera en que se relataron los hechos, el respeto por el entorno y la propuesta en su conjunto le dieron una mística única al sitio", afirmó Sol. La actividad no solo permitió aprender y reflexionar sobre la historia y la cultura del norte neuquino, sino que también generó un espacio para observar y apreciar el cielo estrellado.

La experiencia culminó con una cena con chivitos de la localidad, preparados por gente de Varvarco. "Fue un broche de oro para una experiencia auténtica y profundamente identitaria", subrayó la joven.

Los Bolillos trekking

Por otra parte, Sol destacó la importancia de poner en valor la cultura y la identidad de todo el Alto Neuquén. "Experiencias como estas reafirman la importancia de poner en valor nuestra historia, nuestra identidad y el trabajo junto a las comunidades locales", aseguró. "Son propuestas que no solo promueven el turismo, sino que también fortalecen el orgullo de ser del norte neuquino y de pertenecer a una provincia con una riqueza cultural y natural única", finalizó.

Combinación de historia y naturaleza

Damián Hernández, uno de los responsables de la empresa Rumbo Norte, habló sobre la creación de esta experiencia y lo que la hace tan especial. Al principio relató que "Camino a las Estrellas" es una propuesta que nace del corazón del norte neuquino, con el objetivo de poner en valor la cultura y la identidad de la zona. A su vez destacó que la actividad fue un éxito y que la gente se fue muy contenta.

Más adelante describió la actividad que consistió en un recorrido por Los Bolillos, donde los más de 150 participantes (provenientes de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Mendoza) pudieron disfrutar de la belleza del paisaje y conocer la historia de la región a través de relatos y puestas en escena. "Hicimos unos cambios este año y pusimos en valor los principales atractivos que tenemos en el lugar", subrayó Damián. El recorrido incluyó estaciones como Casa de Piedra, el Arco del Amor, el Cementerio de la Peste, la Abolillada y el Laberinto, entre otras.

La magia de Los Bolillos - Norte neuquino

El responsable de la propuesta admitió que, en virtud de la enorme demanda, el intendente local (Ulises Herrera) anunció una nueva fecha para lo que será la sexta edición de "Camino a las Estrellas", la cual se llevará a cabo el 21 de febrero. Los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán reservar con anticipación.

Asimismo, el guía de montaña recalcó el compromiso y la participación de la gente del pueblo de Varvarco, que se involucró en la actividad y ayudó a difundir la cultura y la historia de la región. "En la teatralización de los actos históricos participaron cerca de 28 personas del pueblo, lo que es muy valorable", sostuvo. También agradeció el apoyo de la policía y del equipo de salud que estuvieron presentes en la actividad.

Sin dudas, "Camino a las Estrellas" se consolida como una experiencia única en la región, que atrae a personas de todas partes. En esa sintonía, Hernández se mostró muy contento con el resultado y destacó que la actividad es una forma de poner en valor la cultura y la historia del norte neuquino. "Fue todo un éxito", afirmó. "La gente se fue muy contenta y nosotros estamos muy agradecidos por la oportunidad de compartir nuestra cultura y nuestra historia", aportó como cierre.-

Para más información, consultas e inscripciones, se puede contactar a Rumbo Norte al teléfono móvil 2942 532800. No te pierdas la oportunidad de vivir esta magnífica propuesta en el norte neuquino el próximo 21 de febrero.