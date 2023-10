La mujer que hace historia en el Departamento Minas al ser la primera chofer de ambulancias

Ayelen Méndez es nacida el 30 de noviembre de 1994 y criada en Andacollo. La vida le dio la bendición de su hija Natasha, hoy de 7 años. Comparten el mismo techo y juntas “atropellan” la vida para salir adelante y tener un mejor futuro. La mujer se crió al amparo de su papá Francisco y de sus hermanos mayores Alexandro y Luis. Al terminar su ciclo secundario emprendió el estudio en el profesorado de matemáticas. “La carrera no pudo prosperar. Fui mamá a los 21 años así que me costó un poco. En 2021 arranqué otra carrera y este año me recibí de técnica superior en Gestión Contable”, contó con notable orgullo. Ayelen desde su adolescencia sintió esas ganas de ser independiente y traspasó los años en medio de distintos trabajos. “Siempre me las rebusqué haciendo changas. Empecé cuidando chicos, limpiando bares y atendiendo negocios. Después trabajé por muchos años como taxista”, comentó. La joven también dio a conocer que en los últimos dos años alternó su trabajo al mando de un taxi con una banca en el concejo deliberante por el espacio político del Frente Para Todos.

Ayelen con ese mismo espíritu emprendedor compró un Carro Panchero y lo trabajó mucho tiempo. “Lo llamé Pelo Pancho en honor a mi papá al que todos cariñosamente le dicen "el pelopincho" y se llama Francisco por eso le puse "Pancho", contó entre risas. El carro aún funciona y lo alquila a terceros para que lo trabajen.

Cuando apareció la oportunidad de trabajar como taxista, Ayelen le dedicó tiempo completo. Trabajó tan duro que pudo comprar su propio automóvil y tuvo y tiene su propio servicio de taxis. “Este año el taxi lo manejaba una chica cuando yo no podía. Ahora todo está en stand by porque mi nuevo trabajo me puso en la obligación de replantearme muchas cosas”, confió,

De taxista a chofer de ambulancia

El camino al volante que llevó a Ayelen al puesto de chofer de ambulancias del hospital local comenzó hace casi 10 años. “Empecé manejando motos. Siempre lo hice, me gustan las motos y tengo una. A los 18 años aprendí a manejar autos. Me enseñó mi papá”, relató la joven. Contó también que el papá de su hija la ayudó mucho en su momento potenciando más sus conocimientos. Más tarde ya comenzaba a vislumbrar su profesión de conductora. “Gracias a la confianza de los abuelos de mi hija, la familia Aranda, comencé a manejar un taxi de la empresa Emanuel en Andacollo”, señaló.

Esos inicios al volante le permitieron gradualmente ir adquiriendo experiencia y trayectoria. “Me empezó a gustar el andar en la ruta, el manejar y conocer mucha gente. Hoy conozco mucho sobre el norte neuquino, sobre sus rutas y sus pueblos. Estuve siete años manejando el taxi”. Este año nuevamente la posibilidad de ingresar a salud pública abrió un nuevo frente. Antes de la Pandemia ya lo había intentado pero aquella vez la falta del Carnet Profesional categoría d4 (Vehículos para servicios de urgencia, emergencia y similares) le jugaron una mala pasada. “Me propuse hacerlo y lo conseguí así que me quedé a la espera de un nuevo llamado a concurso”, dijo. Finalmente la oportunidad llegó este año y “me tenía toda la fe en el momento de la entrevista. Fui muy confiada. El haber andado tanto tiempo en rutas de tierra, en calzadas asfaltadas con nieve y con hielo y el entender bastante de mecánica automotriz eran mis puntos a favor”.

AYELEN Y SU TAXI (5).jpg “Siempre iba a las zonas altas donde estaba nevando, me metía a los puestos de los crianceros y le ponía las cadenas al taxi para cumplir mi labor. Esas experiencias fueron muy lindas y enriquecedoras. Yo creo que ahí me di cuenta que podía, que era “todo terreno” y que me gustaba manejar mucho y que estaba para más”, expresó Ayelen Méndez.

En el concurso quedaron seis personasseleccionadas para realizar la entrevista y Ayelen fue la única mujer. Entre los pasos en lo que consistió la evaluación tuvieron una parte práctica. “Tuvimos que poner cadenas, revisar el vehículo y decirles cómo cambiar un neumático. De los seis participantes afortunadamente quedé segunda y eran dos los puestos a cubrir”. El vecino Kevin Bravo fue el primer trabajador seleccionado y luego quedó Ayelen, quien oficialmente ingresó a trabajar el pasado viernes 6 de octubre. En el itinerario laboral a cumplir por la joven se cuenta el traslado del personal y pacientes, derivaciones, guardias activas y pasivas entre otras.

Animarse con dignidad

Ayelen empezó a hacer historia en la salud pública del departamento Minas. De manejar un taxi pasó a manejar una ambulancia. Todo un logro.“La sensación es de orgullo y felicidad por tener un trabajo más estable y que sea algo que me gusta hacer es mucho mejor”. Ayelen en medio de los saludos y congratulaciones recibidas señaló que “siempre aliento a que sean más las mujeres que se animen y que con dignidad y trabajo duro busquen romper los prejuicios de que siempre el hombre sea el que está detrás del volante o de cualquier otro tipo de trabajo. Decirles que nosotras también podemos resolver de la misma manera los trabajos. Tenemos las mismas capacidades, si bien en lo físico nos cuesta un poco más pero se puede”.

Sin caer en un egocentrismo Ayelen confió que “creo que al animarme a esta experiencia laboral muchas otras mujeres se han sentido identificadas y de alguna manera he abierto una huella en este camino de inclusión y de igualdad de género”. Por último y en el terreno de los agradecimientos señaló que “le agradezco a Dios porque sin su fuerza no habría podido llegar hasta donde hoy estoy. A mi familia que siempre me acompaña en cada proyecto personal, a mi hija que me banca y me espera. A los abuelos de mi hija, a mi papá que ahora lo tengo cerca, a mis tíos y a mis hermanos que siempre están a la par y gracias a todos los que apostaron y confiaron en mí”.