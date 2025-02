La Muni advirtió por fuertes sanciones por la protesta de taxistas

Este lunes, desde primeras horas, los taxistas reclaman en Plaza Las Banderas y harían cortes en el centro. La Municipalidad dijo que no están cumpliendo con el servicio.

"No vamos a permitir bajo ningún concepto que no se preste este servicio", dijo Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte de la Municipalidad, en diálogo con LU5 y remarcó: "todas las personas que no estén trabajando en el servicio público van a ser sancionados".