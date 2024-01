La Muni encontró al perro que atacó a la abuela del barrio Santa Genoveva

Agregó que este viernes volverán a la vivienda del hombre para interiorizarse sobre la situación del resto de los animales que el hombre posee y con los cuales camina por las calles del barrio. "Según lo que nos pudo comentar estos animales no son malos", precisó. Por otra parte, Ferracioli señaló que el trabajo que están llevando adelante "no es fácil convencer a estas personas porque estos perros son su compañía diaria pero nosotros no podemos permitir que se repiten hechos como el ocurrido en noviembre con esa vecina ni con los perros en la vía publica”. Aclaró que el hombre "es una persona que está todo el tiempo en la calle con sus perros y que, según nos dijo, en un principio no eran de él".

"Por suerte pudimos llegar hasta su humilde vivienda cerca del río Neuquén y él mismo nos indicó cuáles eran los animales más complejos en cuanto a carácter. Nos entregó tres perros, entre ellos el que agredió a la vecina del barrio Santa Genoveva", señaló Andrea Ferracioli, subsecretaria de Ciudad Saludable

perro que atacó a la abuela2.jpg Los animales fueron sometidos a un control antirrábico, castración, desparasitación y vacunación.

La mujer de 89 años fue atacada por cinco perros mientras caminaba con su perro caniche cerca de una plaza, en las inmediaciones de las calles Las Violetas y Pasaje Rosales. Según testigos del hecho, uno de los cinco perros que "salieron de la nada", le ocasionó heridas en una de sus piernas. La mujer quedó tendida en el suelo, con la pierna “a chorro sangrando”, de acuerdo al relato de los vecinos, y fue asistida por la Policía y una ambulancia, que la llevó al hospital de manera urgente. Si no fuera por la intervención de un grupo de jóvenes, el hecho hubiera terminado en una verdadera tragedia, señalaron los testigos.

ON - Santa Genoveva (1).jpg Desde el ataque a la abuela, los vecinos de Santa Genoveva expresaron su preocupación porque el hombre merodea el barrio con una jauría de perros. Omar Novoa

A fines de diciembre, los vecinos de Santa Genoveva expresaron su preocupación porque el hombre merodea el barrio con una jauría de perros. El presidente de la Comisión Vecinal, Jorge Fernández Mosconi, contó que "el hombre de entre 50 a 60 años anda rodeado de los perros, que da la impresión de que lo protegen o de que son territoriales, pero le gruñen a la gente o ladran. Nosotros recomendamos que si los ven se crucen a la otra vereda para evitar que los ataquen".