La peligrosa odisea de los alumnos de la EPET 27 para ir a clases

La comunidad educativa de la EPET 27 de Neuquén solicitó que se garantice la seguridad vial para los alumnos y docentes del establecimiento dado que el edificio se encuentra a escasos metros de la avenida Mosconi por donde circula gran cantidad de vehículos que no respetan los límites de velocidad.

EPET 27- piden que reduzcan la velocidad (9).JPG Maria Isabel Sanchez

Silva comentó que la gran mayoría de los estudiantes provienen de distintos puntos de la ciudad como de los barrios Cuenca XV, Cuenca XVI, Parque Industrial, Don Bosco, San Lorenzo, entre otros. “Estos alumnos que tienen entre 13 y 15 años bajan del colectivo en el barrio Sapere, caminan unas cuadras hasta llegar a la avenida Mosconi y tienen que cruzar corriendo en horarios de muchísimo tránsito", describió el director. “Los vehículos no frenan lo que genera muchísima inseguridad para los estudiantes, que todos los días en distintos horarios de entrada y salida tienen que cruzar la avenida corriendo con el peligro que eso conlleva. Queremos evitar pintar una estrella amarilla en la esquina de la escuela”, explicó.

Comentó que aún no han tenido ninguna respuesta a los diversos pedidos presentados en la Municipalidad de Neuquén como así también a las autoridades de Educación. "Todavía no tenemos una respuesta concreta a nuestros pedidos. Se dice que se está haciendo un plan integral para trabajar todo lo que es la avenida Mosconi pero viene muy lento. La necesidad nuestra es urgente. Por suerte aún no hemos tenido que lamentar ningún accidente", sostuvo. Agregó que por el momento la escuela solo congrega alumnos de primer y segundo año, pero a partir del año próximo se sumarán los otros cursos "por lo tanto se incrementará la matrícula de estudiantes".

EPET 27- piden que reduzcan la velocidad (2).JPG Maria Isabel Sanchez

Señaló que hace unos días agentes motorizados de tránsito estuvieron en la esquina de la escuela para facilitar el cruce de los alumnos "pero estos controles los necesitamos en forma permanente". Comentó que realizan reuniones con los estudiantes "para generar conciencia en cuanto a cruzar seguros pero la solución es que pongan reductores de velocidad y un semáforo".