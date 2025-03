La reacción de un testigo del vuelo de Aerolíneas Argentinas que iba a Neuquén y aterrizó de emergencia

"Es falla de motor eso", observa un hombre que está junto a él.

"Mirá, no levanta, no puede levantar, ¿qué hace? No levanta vuelo. Acabo de escuchar una explosión... no levanta vuelo", observa el testigo de la peligrosa escena que posteriormente compartió en la red social X.

Avión que se rompió rumbo a Neuquén

De acuerdo con la información publicada en el portal Aviación Online, el avión logró ascender hasta 5.000 pies antes de iniciar el procedimiento de desvío. Durante esos minutos de incertidumbre en el aire, los pasajeros y la tripulación se mantuvieron expectantes hasta que se confirmó que aterrizarían en Ezeiza, donde unidades de emergencia ya los aguardaban en la pista.

El destino de los pasajeros y la investigación

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que la aeronave aterrizó sin necesidad de evacuación y sin que ninguno de los pasajeros sufriera inconvenientes.

"El vuelo fue desviado al aeropuerto de Ezeiza y aterrizó a las 17:55 sin evacuación ni afectación a los pasajeros, que ya fueron reubicados en un vuelo de esta noche", aseguraron desde la aerolínea.

Los viajeros fueron trasladados a la terminal del Aeropuerto Ministro Pistarini, donde embarcaron en un nuevo vuelo con destino a Neuquén a las 22:00, con un horario de arribo estimado a las 23:20.

El caos dentro del avión fue total. “Hubo nerviosismo, gritos, gente llorando. Nadie entendía bien qué pasaba hasta que nos dijeron que íbamos a aterrizar de emergencia”, contó un pasajero que iba a bordo y desde la cabina informaron que debían activar el protocolo de seguridad y prepararse para una maniobra forzosa.

Mientras tanto, las autoridades de la aerolínea y organismos de aviación civil investigan lo ocurrido. Se espera que en los próximos días se analicen las condiciones del motor afectado para determinar con precisión si el incidente se debió a un bird strike o a alguna otra falla técnica.

Lo que parecía un vuelo de rutina terminó con una maniobra de emergencia que puso en alerta a pasajeros, tripulación y autoridades. Afortunadamente, todo quedó en un susto, pero el incidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que representan las aves en los aeropuertos y la necesidad de seguir reforzando los protocolos de seguridad aérea.