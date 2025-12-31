La reflexión viral de un guía del Lanín por el caso Petersen: "Suben sólo a buscar una selfie"

Una agencia autorizada para coordinar los ascensos cuestionó la nueva tendencia del montañismo, basada en la exposición en redes sociales y lejos de la responsabilidad que exigen las cumbres.

Después del grave episodio de salud que atravesó el cocinero Christian Petersen al intentar hacer cumbre en el volcán Lanín, la reflexión de un guía de montaña se hizo viral en las redes sociales. "Subir ya no es vivir la experiencia, sino mostrarla", dijo sobre una tendencia que crece en el montañismo y que se convierte en un peligro latente para los que ascienden. "Si estás pensando en subir al Lanín sólo para la foto, frená. Tu vida vale más que una selfie", alertó.

Un guía de "Mirá cómo lo hago", una agencia autorizada para coordinar los ascensos al volcán neuquino, grabó un video con una profunda reflexión sobre el caso del reconocido cocinero y una tendencia que se ve cada vez más en el montañismo, empujada en parte por el turismo masivo y la difusión a través de las redes sociales.

"El caso Petersen no es espectáculo, es una alarma", dijo y agregó que el fenómeno empezó mucho antes de este episodio, que tomó trascendencia pública por la notoriedad del chef, conductor de distintos programas gastronómicos en televisión.

Para el guía, el incidente con el cocinero desnuda una realidad cada vez más evidente: "La montaña dejó ser camino y pasó a ser escenario, la cumbre se volvió una prueba social y subir ya no era vivir la experiencia sino mostrarla".

Volcán Lanín.jpg

En ese sentido, aseguró que cada vez son más los que suben a la montaña sin entrenar, sin escuchar su cuerpo y sin respetar la altura. "Van a buscar una foto, una selfie, una historia de yo estuve allí, pero la montaña no sabe ni le importa quién sos, no negocia con el ego", alertó.

Desde la agencia fueron claros con el mensaje: "Cuando alguien se descompensa en la altura no es mala suerte, es fisiología, es falta de aclimatación, es apuro y soberbia disfrazada de valentía".

Pese a que el guía reconoció que hoy vende más "el aplaiso rápido y la épica vacía", consideró que la búsqueda de hacer cumbre sólo por una foto es, en realidad, una actitud egoísta que pone en riesgo no sólo a la persona que sube sino a su grupo, su guía, el equipo médico y los rescatistas, así como la familia que espera abajo.

"La cumbre no es el objetivo, el objetivo es volver", dijo y alertó a aquellos que quieren "la cumbre sin proceso, el resultado sin entrenamiento y la gloria sin responsabilidad". Por eso, pidió a todos aquellos que tengan pensando ascender al volcán Lanín que respeten la montaña y entrenen de manera adecuada.

Ascenso volcán Lanín

"Antes que nada, deseamos de corazón una pronta y completa recuperación a Christian Petersen. Lamentamos profundamente que una situación de salud tan delicada —y personal— haya quedado expuesta públicamente, más aún cuando se trata de una enfermedad como la adicción, que requiere cuidado, respeto y acompañamiento, no espectáculo. Este mensaje no busca juzgar ni señalar a una persona. Busca abrir una reflexión necesaria sobre la montaña, los riesgos reales y una tendencia cada vez más visible: subir para mostrarse, llegar para la foto, sin respetar procesos, límites ni preparación. La montaña no es un escenario. La cumbre no es un trofeo. Y ninguna selfie vale una vida. Desde Mirá Cómo Lo Hago creemos en el respeto, en el camino, en volver. Siempre en volver", publicaron junto al video, que pronto se llenó de comentarios celebrando la reflexión.

Cómo evoluciona Christian Petersen

El Hospital Alemán informó este lunes 29 de diciembre un nuevo parte médico sobre la situación clínica de Christian Petersen. El comunicado señala que el chef continúa internado en la unidad coronaria, bajo monitoreo permanente, y que su estado general se mantiene estable desde el punto de vista hemodinámico.

Christian Petersen “continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente. En este marco, se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención”, informa el comunicado, firmado por el director médico del hospital, Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454).

Petersen Portada

El episodio que motivó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre durante una expedición en el área del volcán Lanín. Un guía que acompañaba al grupo detectó el agotamiento físico del chef, lo que llevó a solicitar la presencia de guardaparques para coordinar el rescate. Petersen fue rescatado, sedado y trasladado de urgencia al hospital local, donde le diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo. Tras ser estabilizado, fue derivado a San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva por falla multiorgánica, una situación que comprometió al menos a dos órganos vitales y requirió intervención inmediata en cuidados intensivos.

Una cumbre exigente

Cada temporada, cerca de 3.000 personas intentan alcanzar la cumbre del Volcán Lanín, uno de los íconos naturales de la Patagonia. Sin embargo, detrás de su imagen imponente y su popularidad, se esconde una montaña muy exigente, que combina largas jornadas de marcha, pendientes pronunciadas, frío extremo, viento, altura y una fuerte carga psicológica.

Desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) coinciden en que el Lanín requiere un entrenamiento específico y sostenido, muy distinto al que se realiza para actividades recreativas habituales.

Nicanor cumbre Lanin1.jpeg

“El volcán está calificado como muy exigente desde el punto de vista físico. No alcanza con ‘estar bien’ o hacer gimnasio ocasionalmente”, explican los guías. El ascenso implica dos días intensos en montaña, caminatas prolongadas en pendientes inclinadas y el transporte de mochilas que pueden pesar entre 12 y 15 kilos, según la calidad y el tipo de equipo.

La recomendación general es clara:

Entrenar al menos seis meses antes del ascenso.

Priorizar entrenamiento en montaña , con ascensos y descensos.

Fortalecer piernas, espalda y zona lumbar .

Simular el peso real de la mochila durante las caminatas.

“Si querés subir una montaña alta, entrená en montañas más bajas”, resumen los guías, en una lógica simple pero difícil de sostener en la práctica.