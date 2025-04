La torre en construcción que rompió un caño de agua en el centro: ¿Hay multa?

Hay dos manzanas del centro de Neuquén que no tendrán agua hasta el lunes. La empresa que trabaja para la torre en construcción no tenía permiso.

El caño roto en el centro de Neuquén no será reparado hasta el lunes , por lo menos. Personal del EPAS realizó algunas maniobras para regular presiones y reducir la zona de afectación a dos manzanas.

Fuentes oficiales del organismo adelantaron que el problema ocasionado no será gratis para la empresa que intervino la red de agua y rompió el caño, sin contar con el debido permiso.

"Hay que ver si la empresa contratista hace la reparación o la hacemos nosotros y el privado para los gastos. Hoy -sábado- no está resuelto de qué manera se subsana el problema. El servicio se va a reestablecer en las dos manzanas de afectación cuando se repare la cañería. Estimamos que el lunes ", explicaron desde el EPAS a LMNeuquén .

Proyecto nuevo (28).jpg Claudio Espinoza

Las manzanas que no tendrán agua hasta el lunes son: Sargento Cabral, Salta, Santiago del Estero y Elordi; Sargento Cabral, Salta, Elordi y Jujuy ,según precisaron desde el ente provincial.

Afirmaron también que el problema no tiene "mayores consecuencias en el suministro domiciliario para la zona oeste de la capital".

Cual es la empresa responsable

La empresa que generó el inconveniente trabaja para un desarrollo particular construyendo la “Torre Vitruvio”. Aunque trabajaban en conexiones eléctricas, desde la cooperativa CALF aclararon que no tuvieron responsabilidad ni incidencia en la mala maniobra de la firma.

epas.jpg

Desde el organismo provincial se destacó la rápida intervención de la cooperativa de energía, que ayer estuvo presente junto a personal técnico-operativo del Organismo para supervisar la zona y disminuir los posibles riesgos eléctricos que se generaron a partir de esta rotura.

"Es importante destacar que la empresa particular que generó el inconveniente había sido notificada por correo electrónico en horas de la mañana del viernes de que no debía intervenir la red sin permiso, y los responsables continuaron con los trabajos desatendiendo esta exigencia", sostuvo personal del EPAS.

Ante esta situación, desde el ente provincial se procedió a realizar una notificación formal en el lugar, indicando que debían detener de inmediato la obra hasta tanto se cumpliera con los requerimientos técnicos y administrativos establecidos.

caño roto neuquen torre Claudio Espinoza

Se trata de una obra privada ubicada en la ochava sureste de calle Sargento Cabral y Salta. La construcción es parte de lo requerido para poder dar servicio eléctrico al edificio identificado como Torre Vitruvio, construido en Sargento Cabral 335 por la empresa “Somos Obras SRL”.

El alcance de los daños

El caño se rompió el viernes cuando la empresa contratista realizaba una cámara eléctrica solicitada por CALF sobre la calle Sargento Cabral. "Haciendo esa cámara le pegaron a la cañería", indicaron.

No obstante lo requerido por CALF, desde la cooperativa salieron a aclarar que la misma no tiene "ningún tipo de responsabilidad en el incidente", ya que no participa en la obra civil realizada por terceros.

El caño roto generó una gran pérdida de agua y la aparición de un socavón en el sector, comprometiendo la estabilidad de una columna de hormigón correspondiente a una línea de Media Tensión de CALF.

caño roto vitruvio.jpg

Por el riesgo eléctrico, la guardia de CALF acudió de inmediato al lugar a las 19:00 del viernes y realizó un corte de emergencia en el servicio eléctrico, logrando reparar los daños hacia las 23:30. Las tareas de reparación finalizaron alrededor de las 02:00 de la madrugada del sábado.

"Su intervención se limitó únicamente a la reparación del daño causado -por la empresa contratista- a nuestras instalaciones", manifestaron.

Asimismo, se recordó que la gestión de permisos ante el Municipio y la coordinación de interferencias con redes de servicios públicos son responsabilidad exclusiva de la empresa contratista encargada de la ejecución de la obra.