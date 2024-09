Las amigas que hacen brillar a los emprendimientos del Alto Valle

Cómo nació Entre Chacras

Las amigas empezaron a charlar, a llevar un registro de los detalles que faltaban para que esas ferias fuesen un espacio ideal. Se propusieron crear una oportunidad de encuentro de las familias y los amigos, un día para disfrutar en un lugar para habitar, no para estar de paso, donde se tuviera la posibilidad de tener a mano productos de excelente calidad, en locaciones que permitiera disfrutar del privilegiado entorno natural del Alto Valle.

“Entre Chacras nació como una necesidad de invitar a la gente a vivir una experiencia diferente, algo que hasta el momento sentíamos que no existía en la zona”, recuerda Valeria.

Entre Chacras julio 5.jpg

De pronto se dieron cuenta que tenían una idea muy concreta y pusieron manos a la obra. Decidieron hacer una primera edición en Roca: “allá no hay nada de eso, es ideal”, dijo Karina. Encontraron el lugar correcto. Sólo faltaba el nombre, algo que hiciera referencia al río, al viento, a la naturaleza compartida, a una identidad. Hasta que una noche, Karina despertó de golpe y dijo: “Es Entre Chacras”. Lo anotó en un papelito y siguió durmiendo. A Valeria le encantó la idea. Y en Diciembre 2021 pusieron en marcha su marca, con una primera edición que reunió a 20 emprendedores. La segunda, convocó 50 y la siguiente, 90. De pronto, Entre Chacras era un hecho y las amigas ahora también eran socias de una propuesta que por sobre todas las cosas, las hace feliz.

Entre Chacras 15.jpg

“Hacemos Entre Chacras porque nos encanta, pero antes que nada porque creemos en el mundo emprendedor. Sabemos que es una oportunidad para muchas personas: no es sólo tener un buen espacio de promoción y venta de lo que hacen, sino de hacerlo en un lugar donde brillan. A veces nos impresiona el impacto que está teniendo, la cantidad de emprendimientos que nos llaman para participar, no sólo de acá, sino gente que quiere venir de otros lados”, cuenta Valeria.

“Y también nos impacta la excelente calidad de la producción de la zona. Notamos que hay un gran esfuerzo en los emprendedores de la región, que cada día buscan superarse, crear algo nuevo, único. Entre Chacras también incentiva a eso”, agrega Karina.

Sus historias

Karina Martínez nació en General Roca, pero hace más de 30 años vive en Neuquén. Siempre tuvo un espíritu emprendedor, inquieto y desarrolló diferentes propuestas como Almacén de Cosas Lindas y Gova. Hoy decidió poner su corazón en el mundo de las flores, que siempre estuve muy presente en su historia familia y que también le permite bajar un poco a tierra, y creó Bloom, flores en el camino, donde diseña ramos soñados que hacen feliz a las personas.

Valeria Daposo es asesora de imagen desde hace 14 años. Sobre esa, que es su principal pasión, genera contenido para sus redes sociales donde tiene miles de seguidores, pero sobre todo, donde se muestra genuina y real, impulsando a otras mujeres a hacerlo. Se trata de potenciar lo que las mujeres somos, sin que prevalezca la lógica de los cuerpos hegemónicos, sino celebrar la diversidad y romper estereotipos.

Entre Chacras 7.jpg

Mucho de lo que cada una es y hace aparece con fuerza en Entre Chacras y entonces cuando se les pregunta a las amigas qué sí y que no para esta feria que no ha parado de crecer, se ponen serias para pensarlo, pero después sonríen y dicen que en realidad es “todo si”. “Sí a la armonía, si al poder elegir, sí a la buena energía, sí a animarse, sí a hacerlo al aire libre, sí a sentirse parte”, dice Valeria. “El único no es la mala onda, el maltrato, pero sobre todo el no venir”, agrega Karina.

Una edición de lujo en Neuquén

Una feria, un festival, no es sólo un día, lleva meses de planificación, de adrenalina, de adaptarse a los cambios. Es también el compartir diferentes historias de vida, conocer un fragmento de la inmensa heterogeneidad que convive en un espacio. Valeria y Karina saben muy bien del esfuerzo que hace cada emprendedor, sobre todo en tiempos de crisis, para poder dar lo mejor, para poder sostener sus sueños.

Entre Chacras julio 4.jpg

“Tengo muy presente una vez que una emprendedora nos contó que llegó sabiendo que quizá era su última participación con el producto, pero que al finalizar vino y nos dijo muy emocionada que se iba con la recaudación justa para saldar la deuda que tenía”, cuenta Valeria. “Otra una vez nos dijo que Entre Chacras le cambió la vida, porque le permitió revinculares con la sociedad luego de estar mucho tiempo en la soledad del post parto”, agrega. “Creemos que también este espacio es eso, donde se dan los pequeños milagros de las personas que se animan a hacer”, concluye.

Falta muy poco para la primavera, y para cerrar una semana que promete sol y un clima amable, Entre Chacras vuelve al aire libre y espera a las familias y amigos neuquinos a pasar una tarde relajada, divertida y en contacto con la naturaleza.

Entre Chacras 9.jpg

A esta edición especial decidieron llamarla Raíces. Será el domingo 8 de septiembre, de 12 a 19hs, está vez en Neuquén, precisamente en el predio de Las Cortaderas, Obrero Argentino 1907, con entrada libre y gratuita.

“Buscamos que cada edición sea una experiencia diversa, renovada”, explica Valeria. “Esta particularmente no sólo tendrá una excelente propuesta gastronómica, sino que también va a contar con un mate point y la presencia de nuevos emprendedores”, agrega.

Las propuestas

Algunos de los emprendimientos que participarán del sector gastronómico son Almacén de Sabores, Jaccod, Ajo Negro, Lucciana Sin Tacc, Valencia, Biscotti Di Angi, Yunta y Cervezas Owe. Habrá degustaciones de productos; música en vivo a cargo de Vale Oliva, Cristian Jaris y Santiago Ezequiel, que prometen un amplio repertorio nacional e internacional; y como siempre, un espacio para las infancias, que esta vez estará a cargo de Play Juegos, “ideal para que los más peques puedan explorar y divertirse, con entrada gratuita”, explica Valeria.

Entre Chacras 16.jpg

Las organizadoras prometen una edición hermosa y esperan con optimismo que el tiempo las acompañe, que sea un día de sol y aire fresco para celebrar todo el camino recorrido en estas ediciones. Del público sólo van a depender el disfrute de encontrarse y la predisposición para pasar tiempo de calidad con las personas que queremos, en un espacio donde dos amigas que aman lo que hacen ya se ocuparon de todos los detalles para garantizar una tarde ideal.