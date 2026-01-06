Las consecuencias del temporal: qué dijo la Municipalidad de Neuquén

El fuerte temporal que azotó la ciudad de Neuquén este lunes dejó algunas de las consecuencias típicas de las tormentas de verano, que son cada vez más comunes en la región. Desde la Municipalidad, afirmaron que la ciudad "respondió bien" y que las obras pluviales han rendido frutos.

Aproximadamente entre las 19 y hasta las 23, cayeron alrededor de 22 mm de lluvia . Se trató de una tormenta convectiva. Este tipo de fenómenos se manifiestan cuando aire caliente de verano sube y se encuentra con la atmósfera fría. Esto provoca precipitaciones y actividad eléctrica de forma súbita, violenta y poco duradera.

Según afirmó el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, este tipo de tormentas están relacionadas con el cambio climático . Explicó que años atrás en la ciudad llovía tan solo 180 mm al año . "Solo ayer en 4 horas llovió un 10% de lo que antes llovía en un año entero. Por eso hay muchas calles de la ciudad que aun no tienen pluviales". Sin embargo, el funcionario expresó que el balance final frente a la tormenta es positivo.

Neuquén Lluvia

Los inconvenientes que dejó el temporal de este lunes

En diálogo con LU5, el funcionario afirmó que el temporal dejó "algunos inconvenientes en lugares puntuales con bocas de tormenta y sumideros tapados". Estos inconvenientes se sintieron particularmente en las calles no pavimentadas.

avenida de necochea

Para las calles que quedaron inundadas y no cuentan con desagües pluviales, Baggio afirmó que durante la jornada de este martes, equipos de la subsecretaría de Limpieza Urbana se dispondrán a desagotar el agua con sistemas de motobomba de la Municipalidad.

Otro punto importante del temporal es que no hubo personas que requirieron ser asistidas mediante las líneas de atención ciudadana (147) y Defensa Civil (103). "Sí, por supuesto, en relación a los cortes de luz y todo lo que los vecinos este necesitan como información, cuánto va a durar, qué va a pasar, cuál fue el motivo", dijo Baggio con respecto a los llamados que recibieron de parte de los vecinos.

avenida y copahue

Cortes de luz

"Tuvimos algunas situaciones este de cortes que duraron casi 3 horas o 4 horas, pero bueno, entiendo que ya se restableció la mayoría del servicio en la ciudad", agregó respecto a los cortes de luz.

"Hay algunos semáforos que quedaron intermitentes, que en la jornada de hoy (martes) ya desde muy temprano se están resolviendo y tiene que ver con obviamente reconfigurar todo el programa que tienen de onda verde y demás". Según informaron desde el móvil de LU5, dos semáforos en zonas de mucho tránsito se encontraban intermitentes durante la primera mañana: el de la intersección de Av. del Trabajador y Chrestía, por un lado, y el de la calle Roca y La Rioja, por el otro.

semaforo.jpg

"El río Limay está bajo, en consecuencia, la descarga por el arroyo Durán, que es el principal colector pluvial de la ciudad de Neuquen, funcionó muy pero muy bien", afirmó.

Según desarrolló, las fuertes ráfagas, características de estas tormentas convectivas, provocaron "algunas situaciones que tienen que ver con caída de árboles, principalmente en la zona suroeste de la ciudad de Neuquén. En algunos casos, ramas de gran porte cortaron calles, así que tuvimos que trabajar hasta más allá de las 2 de la madrugada".

De cara a lo que queda de la semana, Baggio expresó que ya no se esperan "tormentas de estas características para esta semana", por lo menos.