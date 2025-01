Las elecciones 2025 y el último sillón del MPN

Lo que seguramente el elector no podrá encontrar en el cuarto oscuro este 2025 será la opción de votar al Movimiento Popular Neuquino, al menos en una boleta genuina con candidatos propios.

Para el histórico partido, competir en las urnas implicaría una inevitable y contundente derrota. Perdidas las elecciones a gobernador en 2023 y luego de aliarse al espacio liderado por Rolando Figueroa, prácticamente no queda lugar para el MPN en las urnas nacionales. Al respecto, vale recordar que, en las elecciones nacionales en agosto del 2023, mientras el MPN asimilaba el golpe asestado por Rolando Figueroa, pero aún ostentaba por unos meses más el gobierno provincial y una poderosa estructura, el espacio Comunidad no presentó candidatos y aún así el MPN no pudo cosechar más del 8% de los votos, 3 puntos por debajo del voto en blanco que logró 11%.

El fin de una era en el MPN

Por ello, es probable que, por primera vez en 60 años, el Movimiento Popular Neuquino no presente candidatos a senador ni a diputado nacional. Es así que inevitablemente el diputado nacional por el MPN, Osvaldo Llancafilo, se ha convertido en el ocupante del último sillón del MPN en el Congreso de la Nación Argentina. Esta desaparición simbólica en la política nacional marca el fin de una era.

Llancafilo y el MPN.jpeg

Esta reflexión provocará un dejo de nostalgia en más de uno (entre los que me incluyo) y también un poco de alivio entre otros (entre los que también me incluyo), puesto que el Movimiento Popular Neuquino ha sido capaz, desde 1962, de apelar a las emociones del votante como nadie jamás pudo hacerlo en esta provincia. Hasta que un día las emociones provocadas por el histórico partido ya no fueron las de esperanza, pasión por el federalismo ni orgullo provincialista, sino las de odio, miedo y conveniencia.

En la historia de la humanidad, ningún líder absolutista, hegemonía partidaria ni imperio ha sobrevivido el paso del tiempo. ¿Por qué el MPN habría de ser la excepción?

La democracia triunfa y perdura como sistema para ordenar a las sociedades, porque tiene esa virtud, heredada de la naturaleza, capaz de adaptarse, ofrecer nuevos ciclos, renovar las generaciones y evolucionar.

El MPN y su historia en el Congreso

Aquellos que nacieron en el año 2009, podrán acudir por primera vez a las urnas en las elecciones a diputados nacionales y senadores que se celebrarán este año. Ellos no atesoran en su corta memoria el legado de Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín ni de Felipe Sapag. Solo piensan en términos del nuevo clivaje que hoy representa la motosierra vs. Los derechos que otorga el Estado.

Felipe Sapag discurso.jpg Felipe Sapag.

Prácticamente, ningún centennial -aquellos nacidos entre 1995 hasta 2010- en Neuquén, habrá oído de las hazañas de Don Elías Sapag en el Senado de la Nación, desde donde negoció -con enorme astucia- gigantes partidas presupuestarias destinadas a la obra pública.

Don Elías, quien ostenta el récord como senador que más tiempo ocupó una banca en el Senado 63 al 66, de del 73 al 76 y del 83 al 93, también supo ser un dolor de cabeza para Raúl Alfonsín. Cuando el Gobierno Nacional no respondió los pedidos neuquinos, Elías fue capaz de voltear la Ley Mucci, que pretendía ejercer control sobre los sindicatos. Muchos dicen que ese movimiento del senador del MPN sentenció al gobierno Alfonsinista.

Seguramente la nueva generación de votantes tampoco habrá oído sobre el Ingeniero Pedro Salvatori, quien en su paso por el Senado, instauró la Ley 26.190, que sentó la estrategia para el desarrollo de todos los parques de energías renovables que hoy posee Argentina y que ya están abasteciendo el 20% de la matriz energética.

El paso de decenas de senadores y diputados nacionales del MPN, quienes en su momento tuvieron un peso significativo en la arena política nacional, hoy se percibe como un eco débil y distante, que ya no logrará retumbar en los pasillos del Congreso.

Pedro Salvatori, titular de la ADI-NQN. Se trabajará con Nación.

En la elección nacional, se da otra pelea

El futuro de la representación provincial en el Congreso está ahora en manos de Comunidad, un espacio que, aunque ha ganado protagonismo a nivel local, se enfrenta a un desafío mayúsculo en el contexto electoral nacional. En un momento en el que el electorado argentino se encuentra profundamente enfocado en la coyuntura nacional, donde se disputa el futuro del país entre dos grandes visiones, una que quiere frenar el "paso del León" por las instituciones y otra que busca potenciarlo, queda poco lugar para las voces provincialistas, que con suerte obtendrán representantes en el congreso por la primera minoría.

¿Antagonizará Figueroa con Javier Milei como estrategia para obtener buenos resultados a costas de romper una estratégica y muy trabajada relación con el presidente, o escuchando la advertencia de Friedrich Nietzsche quien dijo, "El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno", evitará los riesgos y sabrá encontrar una voz renovada capaz de hablarle a la nueva generación de neuquinos de manera positiva, para convencerlos de que elegir candidatos que respondan a los neuquinos y no a los burócratas nacionales es más prometedor?

Sin embargo, Figueroa, un político que conoce bien los tiempos y los vaivenes de la política, es consciente de que, independientemente de lo que ocurra en las elecciones de este año, en 2027 las elecciones a gobernador se celebrarán de manera desdoblada respecto de las nacionales. En esa contienda, que es la que verdaderamente le interesa, las presiones y las influencias de los actores nacionales perderán peso, lo que le permitirá a Figueroa jugar con mayor libertad y apuntalar el fenómeno de la "neuquinización" del voto, un poderoso simbolismo que refuerza el poder local frente a los intereses nacionales.