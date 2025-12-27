Las hosterías del Norte neuquino, una opción para disfrutar el verano

Con propuestas especiales para la temporada, se posicionan como puertas de entrada a una experiencia auténtica y diferente.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, a través de NeuquénTur , inició la temporada de verano con el lanzamiento de una nueva campaña de promoción digital que invita a descubrir el Alto Neuquén , una de las regiones con mayor potencial turístico de la provincia. Bajo el lema “Algunos secretos merecen ser revelados”, la acción propone redescubrir paisajes, pueblos y experiencias que conservan la esencia de lo genuino y lo poco explorado.

La campaña pone el foco en fortalecer la visibilidad del Alto Neuquén como destino emergente, destacando sus paisajes volcánicos, la vida sin apuro de sus pueblos cordilleranos, la cultura criancera, el arraigo a la fe y la calidez de sus comunidades. En este contexto, las hosterías que administra NeuquénTur en Huinganco, Las Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo y Los Miches se presentan como base ideal para recorrer la región y vivir una experiencia integral de descanso y conexión con el entorno.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves , señaló: “Alto Neuquén es una de las regiones con mayor potencial turístico de la provincia y esta campaña busca poner en valor una oferta auténtica, basada en paisajes únicos, identidad cultural y servicios de calidad. A través de NeuquénTur, de las hosterías provinciales y en articulación con los prestadores privados, el Estado genera las condiciones para que más personas conozcan el norte neuquino, promoviendo el desarrollo local, el empleo y una experiencia turística ordenada y sostenible. Queremos que quienes nos visitan descubran estos destinos con tiempo, con tranquilidad y con el respeto que merece un territorio que conserva lo genuino”.

Una maqueta de la hostería que será inaugurada en el norte neuquino.

Servicios de las hosterías

Como parte de la propuesta de inicio de temporada, las hosterías del norte neuquino acompañan la campaña con servicios y experiencias pensadas especialmente para el verano, que incluyen circuitos de naturaleza, actividades al aire libre, recorridos culturales y gastronómicos, y opciones de descanso en entornos naturales. En fechas especiales como Navidad, se prevén menús regionales y propuestas gastronómicas que revalorizan los sabores locales, pensadas para quienes eligen pasar las fiestas en un ambiente tranquilo y auténtico.

Las hosterías, además, cuentan con promociones de jueves a domingo con tarjeta Confiable, en 6 cuotas sin interés en alojamiento y 3 cuotas sin interés con Visa y Máster del BPN. En tanto, afiliados de ISSN cuentan con 18% de descuento en alojamiento.

La campaña se desarrolla íntegramente en el entorno digital, con acciones coordinadas entre las cuentas de redes sociales de @turismoneuquen y @hotelesdelneuquen, contenidos inspiracionales e informativos, y dinámicas participativas que invitan al público a interactuar y compartir sus propios “secretos” del norte neuquino. De esta manera, según se indicó desde el Gobierno, se refuerza la estrategia de promoción estival apostando a la diversificación de destinos y al fortalecimiento del turismo en todo el territorio provincial.