Las Ovejas: un mal diagnóstico casi termina con la vida de una adolescente

Le diagnosticaron gastroenteritis

Siguiendo con el relato del derrotero de las molestias físicas de su hija, la mujer contó que a las 15 horas de ese lunes mediante un mensaje ésta le informó que su cuñada la había trasladado a la guardia del nosocomio local. “Allí una enfermera (este diario se reserva los nombres propios) le dice que su diagnóstico es gastroenteritis. Le dan certificado médico por 48 horas y le recetan Paracetamol para la fiebre. Esto está firmado por una doctora”, afirmó De la Costa. Para validar sus palabras exhibió copia de los certificados extendidos en la oportunidad.

Además, manifestó que confiaron en las prescripciones médicas brindadas y su hija procedió a tomar la medicación que había sido recomendada.

El cuadro inicial se agravó

Al día siguiente al dolor abdominal original se le agregaron otras dolencias que en algunos momentos se tornaron prácticamente insoportables. “El día martes 4 de junio mi hija amaneció con más dolor. Esta vez le dolía, además del abdomen, la espalda y la pierna derecha. Se quedó acompañada por la abuela y siguiendo el pie de la letra la recomendación, solo tomando agua porque no toleraba alimentos”, señaló.

hospital las ovejas mala praxis (3).jpeg

Promediando la tarde, estando en su trabajo, recibió un mensaje de su hija que textualmente decía: “Me querés llevar al hospi a que me pongan una inyección u otra cosaaaa pliiiissss. Estoy que me muero”. A partir de ese momento se encendieron las alarmas y se retiró del trabajo para proceder a llevarla a la guardia. En ese trayecto mantiene un diálogo con la adolescente, quien le informa que el domingo no había sido atendida por ningún profesional médico. Al respecto dijo que “mientras la llevaba al hospital le pregunté, cosa que no había hecho antes, ¿Qué doctora te atendió ayer? Y ella me responde ninguna, yo le digo ¿pero el certificado lo firmó la doctora? Mi hija me contestó, “si, pero nunca me vio, solo me revisó la enfermera”.

La mamá contó que una vez en el hospital fue revisada por un enfermero, quien llamó al médico de guardia. El profesional al revisarla le dijo a De La Costa que su hija presentaba signos compatibles con un cuadro de apendicitis. A continuación, se comunican con el hospital de referencia de Chos Malal y se determina su pronta derivación.

La adolescente fue intervenida quirúrgicamente

Con la certidumbre de permanecer en un hospital de mayor complejidad la mujer contó que “una vez en Chos Malal la revisó el cirujano y me dijo que a simple vista era un cuadro de apendicitis, que quedaría internada y que al día siguiente sería intervenida quirúrgicamente”, sostuvo De la Costa. Finalmente, su hija fue operada con éxito durante las primeras horas del miércoles 5 de junio.

Ahora, mientras su hija cumple con las recomendaciones de su post operatorio, Estefani De la Costa tomó la determinación de hacer pública la situación que le podría haber costado la vida a su hija. En este sentido dijo que “como mamá, siento bronca e impotencia. No puedo creer cómo una enfermera puede diagnosticar a un paciente y más aún, como una doctora va a firmar un certificado médico y recetas sin ni siquiera revisar a la paciente”.

Agregó, además, que “decido hacer esta denuncia pública porque quiero creer que será la manera de que las autoridades competentes hagan algo, revean sus acuerdos institucionales, y nunca más una enfermera diagnostique y medique a un paciente y mucho menos, una doctora ponga su sello y firma sin revisar al paciente”.

Hospital-Chos-Malal.jpg

La mujer aseguró que más allá de la denuncia pública también lo hará de forma judicial donde corresponda.

Para fundamentar esta postura señaló: “En nuestro pueblo, hemos tenido que vivir innumerables situaciones de dejadez por parte de médicos que han provocado intervenciones a último momento en otros pueblos (peritonitis) e incluso la muerte de vecinos por enfermedades o diagnósticos que podrían haber sido controlados a tiempo; por ejemplo, cálculos biliares”.

Que dijo el hospital sobre el caso

Este diario mantuvo diálogo con Celso Vázquez, director del hospital Las Ovejas, quien manifestó que la señora Estefani De La Costa le había hecho llegar un escrito detallando todo lo sucedido con su hija. “Hoy me hizo llegar la nota de lo sucedido la señora De La Costa, la cual tendrá su respuesta como corresponde, a fin de resguardar la intimidad del usuario”, dijo.

Consultado sobre el hecho particular denunciado, subrayó que “nuestra institución es de complejidad número 3, la cual no cuenta con especialistas de mayor complejidad. Todo cuadro de abdomen agudo no se presenta de la misma manera, por lo cual se observa, y se dan pautas de alarma cuando no es claro el cuadro, con posterior control, para observar evolución”.

Asimismo, enfatizó que “en cuanto al equipo de enfermería, trabajan muy bien, y manejan muy buena evaluación profesional, lo que da la confianza de enfermería- médico. Es un trabajo de años en equipo. De todas forma se evaluará si hay alguna irregularidad en esa situación”.