Las represas del Comahue ya están en manos de las nuevas empresas operadoras

El traspaso se dio este sábado, luego de que las empresas desembolsaran 707 millones de dólares. Cómo siguen los trabajos.

Las represas del Comahue en manos de las nuevas empresas operadoras

A través de un comunicado, el gobierno nacional informó que l as represas hidroeléctricas del Comahue ya están en posesión de las nuevas empresas que asumieron la concesión. Esta semana, se concretó el pago de unos 707 millones de dólares.

"Desde este momento, y conforme al régimen transitorio establecido por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, las nuevas operadoras asumen la gestión sin interrupciones en la operación, el despacho y la comercialización de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), garantizando la continuidad plena del servicio mientras se completan los procedimientos administrativos definitivos", publicaron en el sitio oficial del gobierno.

La adjudicación de las centrales de Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados se concretó el 30 de diciembre , cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó la resolución 2124/2025 en una edición especial del Boletín Oficial difundida en horas de la tarde.

Represa El Chocón -VALIDA 1200- Gentileza Enel Argentina

Según informaron desde la Secretaría de Energía de la Nación, las empresas pagaron los fondos comprometidos por las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, un bloque estratégico para el abastecimiento del sistema eléctrico nacional.

Según precisaron este lunes desde el Ministerio de Economía al diario La Nación, el 75% del monto total de la operación se cancelará en dólares, mientras que el resto será en pesos. De ese modo, el Tesoro se hará de alrededor de US$530 millones antes de afrontar un pago de deuda clave en la misma semana.

Las empresas adjudicatarias que asumieron este sábado la posesión son Edison Inversiones S.A.U. (Alicurá y Cerros Colorados), BML Inversora S.A.U. (El Chocón) y Central Puerto S.A. (Piedra del Águila).

"La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) inició de manera simultánea las adecuaciones necesarias en programación, despacho, liquidaciones, registración y garantías, asegurando una transición ordenada y sin impactos sobre la operación del sistema eléctrico nacional", indicaron desde Presidencia.

Las obras en las represas y la nueva concesión

"Además de la oferta económica ya abonada al Estado Nacional, los adjudicatarios deberán realizar un rebumping integral de las centrales: un conjunto de obras de modernización, renovación y actualización tecnológica estimado en alrededor de USD 400 millones, destinado a extender la vida útil de los equipos, mejorar la eficiencia y elevar los estándares de seguridad operativa de los complejos hidroeléctricos. Estas inversiones forman parte de las obligaciones contractuales que deberán ejecutar en los próximos años", indicaron.

Las nuevas concesionarias cuentan con 30 días corridos desde la toma de posesión para completar la documentación final requerida.

Hidroeléctrica Alicurá Drone (4) Ezequiel Lopez.jpg

La toma de posesión marca un hito decisivo en la reorganización y modernización del sistema hidroeléctrico del Comahue. A partir de hoy, las nuevas operadoras asumen el compromiso de garantizar una operación segura, eficiente y sostenible, fortaleciendo la seguridad energética del país y consolidando un esquema de gestión basado en reglas claras, previsibilidad e inversión de largo plazo.

El monto de la operación

El ingreso total para el Estado superó los 700 millones de dólares. Ese monto resultó de la sumatoria de las propuestas económicas ganadoras presentadas para cada una de las centrales incluidas en el concurso.

Por la represa Alicurá, el consorcio liderado por Edison Holding desembolsó 162 millones de dólares. En El Chocón, el grupo BML junto a sus socios transfirió 235,6 millones de dólares.

La represa de Piedra del Águila es una de las que generará menos energía. La represa de Piedra del Águila es una de las que generará menos energía. Claudio Espinoza

En el caso de Cerros Colorados, la cifra abonada alcanzó los 64,1 millones de dólares, mientras que Central Puerto concretó un pago de 245 millones de dólares para quedarse con la concesión de Piedra del Águila.

Los pagos se realizaron mediante transferencias únicas, tal como lo establecía el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, sin contemplar instancias de prórroga.

Un proceso que llevó tiempo

La privatización de las represas del Comahue atravesó un extenso recorrido que demandó más de un año de trabajo. Luego de la finalización de las concesiones originales, el Estado implementó un esquema de administración provisoria y, más tarde, puso en marcha una licitación pública de alcance nacional e internacional.

Ese procedimiento culminó con la adjudicación definitiva y, finalmente, con la acreditación de los fondos correspondientes. Con el pago ya realizado, el traspaso del control de los complejos hidroeléctricos quedó formalmente cerrado.

El Gobierno había definido un esquema estricto para evitar demoras o eventuales incumplimientos. Por ese motivo, estableció un lapso reducido entre la adjudicación y la cancelación de los montos comprometidos, en coincidencia con el inicio del año calendario.