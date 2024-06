Le metieron un tiro al disyuntor y en Parque Industrial están sin luz hace más de 30 días

No paran los robos de cables que dejan sin luz y otros hechos vandálicos en el barrio Parque Industrial. Primero fue el Paseo de la Familia, blanco certero de varios delincuentes. No conformes con eso, cuando la empresa terminó la obra, empezaron a robarse al tendido de alumbrado público. El colmo fue lo que hicieron en la cancha nueva del barrio.

Según informó el presidente de la comisión vecinal, Daniel Sepúlveda , "gente que no ha podido robar o no está conforme, le metió un tiro o un piedrazo al disyuntor y estamos sin luz hace como 30 días".

"Tenemos el pilar de obra, parte alumbra al Paseo de la Familia y el SAF, la otra parte a la cancha. Luego de lo que pasó con el disyuntor y el robo de cables, toda esa parte quedó sin luz, quedó a oscuras", explicó el vecinalista.

La bronca de los vecinos

La consecuencia más lamentable es que hay muchos chicos que están perdiendo clases, más de 200 que no pueden asistir a la cancha de fútbol sintético. "Es un montón de gente... profesores municipales dentro del SAF, algunos particulares que van a ayudar como vecinos. En la cancha hay fútbol comunitario y hay uno municipal. No se le cobra la entrada a nadie, va el hijo del chorro, va el hijo del policía, va el hijo del vecino, toda la gente. No es que uno le prive la entrada a alguien o hace diferencia con la gente, eso es lo que más molesta. Por el robo de estos delincuentes, sus hijos se quedan sin una actividad. Hoy Parque Industrial está activo con muchísimo deporte y es fundamental para estos chicos", expresó Sepúlveda, en declaraciones radiales.

Pidió entonces acompañamiento de la comunidad para cuidar lo que es de todos y sostener así el deporte que tanto bien hace a los niños y jóvenes.

Si bien no están del todo identificados, se sospecha de un grupo de jóvenes que tiene problemas de adicciones. Son detenidos por la Policía en reiteradas ocasiones. "Los detienen, pero a los 20 minutos el juez los suelta, y nosotros seguimos con inseguridad. Que se los lleve a su casa y los cuide él, nosotros estamos cansados", manifestó.

"La Policía no da abasto"

Por parte del Estado provincial no hubo todavía soluciones, y la gente de la vecinal termina haciendo el trabajo de los organismos que deben velar por la seguridad de los ciudadanos. "La Policía no da abasto. Le faltan más policías, más móviles...el ejido que cubre es muy amplio, toca la meseta cerca de Centenario. Entonces, afectan un móvil para una empresa, otro para la ruta, otro para la custodia de mujeres que sufren violencia de género y se quedan sin nada", advirtió el vecinalista.

Desde la vecinal van a tratar de llegar a Casa de Gobierno.

"Parece que están esperando que vuelvan a los cortes de ruta, que lo vayamos a Casa de Gobierno a molestar a la gente que labura, muchachos si ya están enterados. Desde que está esta gestión, ya llevamos seis reuniones con la Policía y hacen oídos sordos. Dicen que están haciendo todo, pero no hay móviles, no hay nada. Lo poco que tienen, lo tienen que distribuir porque así lo ordenan".

Consideró que si el policía cobrara lo mismo que un petrolero, "tendríamos policías de sobra. Pero como seguramente le pagan bastante poco a los que nos tienen que cuidar, nadie quiere ser policía".

Esperan que tomen cartas en el asunto con la problemática de la inseguridad y la falta de luz. "Las autoridades tienen que tomar más en serio estos temas para estar más tranquilos", cerró.