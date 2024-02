Les abrieron la caja de la camioneta mientras circulaban y les robaron: "Nos quedamos con lo puesto"

Una vez que continuó su viaje, pasó por un puente y luego por unas vías de tren, "fue en el único lugar en que disminuí la velocidad a 20 km por hora , seguí un kilómetro más y empecé a dudar de que el GPS me haga ir por ahí. Eran las 5 menos 10, vi una persona afuera de un negocio y paré a preguntarle si iba bien y me dijo que sí, que siga. Me mandó por un lugar que había un aeropuerto, muy descampado todo, íbamos solas", señaló y aclaró que en ese momento ya estaba un poco preocupada.

Como se sentía un poco perdida y asustada, decidió parar a los pocos kilómetros y cuando bajó de la camioneta, la cúpula y la compuerta de la caja estaban abiertas y no había prácticamente nada adentro. "Lo único que atiné a hacer fue volver, pensé que capaz que se me cayeron las cosas, iba parando auto por auto a ver si alguien vio algo", explicó y sostuvo que, ante la desesperación, terminó yendo al lugar donde estaba la persona que le consultó quien le respondió que "venías con la caja abierta pero no te dije nada".

"Ahí me quedé shockeada y traté de buscar una comisaría, contamos la situación y me dijeron que no podían hacer nada, así que seguimos viaje hasta la comisaría de Ingeniero White, donde nos dijeron que no era su jurisdicción", añadió indignada.

Allí le sugirieron que busque las cámaras de la estación de servicio donde estuvo en la madrugada. En la estación les dijeron que podían mirar las cámaras y que había cerrado perfectamente la caja. "Los chicos que me atendieron me dijeron que sí pasé por ahí, es la zona de los Guanacos que es una villa", resaltó.

Después de ese hecho, volvió a la comisaría para manifestar lo de las cámaras y le confirmaron que es un hecho "común" y que "si le tomamos la denuncia no se va a poder hacer nada".

"Estuvimos tres horas dando vueltas, con mis tres criaturas adentro de la camioneta. Les dije que iba a entrar a esa villa a buscar mis cosas y les pregunté por qué no tienen un patrullero ahí en esa zona que nos diga a los turistas que no entremos, porque no sabemos", aseguró.

"Nos robaron hasta los juguetes de la playa de las nenas. Me dijeron que se suben dos o tres y que tienen un vehículo cerca para llevarse todo. La verdad quedé shockeada, no tenemos nada, nos quedamos con lo puesto", aclaró.

El hecho ocurrió el miércoles a la madrugada y según afirmó Glenda, recorrió varios medios de comunicación de Bahía Blanca para contar lo que les sucedió. "Levantar la voz sirve, porque ayer me llamaron de fiscalía y me dijeron que sacaron la denuncia a las dos comisarías por lo inoperantes que son y que van a buscar todas las cámaras", explicó.