Lía García: tras una tragedia familiar, dejó el petróleo y cambió su vida por una foto

El día que Lía García se iba a mudar con su marido a la casa de los dos, la persona de todos sus proyectos, o casi todos, murió en un accidente laboral , siete kilómetros antes de llegar a Añelo. Los dos trabajaban en YPF. A Lía la bajaron del campo en una camioneta que no fue a más de 20 kilómetros por hora, y no alcanzó a verlo vivo.

Ese día sintió que ya no iba a tener un propósito de vida. Todo lo había planificado con él, un proyecto de familia. Hasta se imaginaron padres de mellizas y dos hijos más, uno de ellos adoptado. De golpe, la vida les dio una trompada que destrozó todas sus ilusiones. Ese proyecto dejó de existir y quedó sola. Pero la historia de Lía García no terminó el 19 de diciembre de 2014, el día que murió una parte de Lía y la pelea por recuperar el cuerpo de su marido para despedirlo, hasta que una jueza intercedió por ella y pudo velarlo.

Muchas veces no tuvo fuerzas para estar de pie. Incontables veces llegó a su casa y se largó a llorar. Le escribió una carta a su marido, de 24 páginas, para decirle que extrañaba mucho las charlas cotidianas que tenían después del trabajo. Siguió llorando. Todavía lo hace con los ojos bien abiertos, sumamente expresivos. Cuando habla de él, tienen otro brillo. Pero Lía no murió ese día. Salió fortalecida. En un momento tuvo que creer que iba a poder salir adelante. "Me tuve que creer que iba a estar bien", contó. Y se lo creyó, realmente.

WhatsApp Image 2024-04-26 at 17.37.35.jpeg

Fundó una asociación para ayudar a los familiares de otras víctimas en accidente de tránsito. "Va a sonar mal lo que digo, pero la persona que murió ya se murió, y los que quedan son sus familiares. Uno de cada diez quedan afectados por trastornos psicológicos y alimenticios, por depresión o una disolución familiar", expresó.

Paso a paso, Lía recompuso los pedazos de un corazón desgarrado por la pérdida. Fue en la búsqueda de nuevos horizontes, de una vida más feliz; y al ayudar a otras personas, se ayudó a sí misma. En ese tránsito, una foto de ella le hizo clic. Después de tres años, no quiso verse más derrotada, con la cara desfigurada, en lágrimas. Se fue despojando de la Lía que solo trabajaba, la Lía que al regresar a su casa por la tarde, se iba a dormir hasta el otro día porque su amor era parte del cielo.

De a poco, recuperó las ganas de sonreír, como lo hace ahora, con una sonrisa que llena todos los espacios y se roba la cámara. Amplia, fresca y con mucho para dar.

Luego de esa foto que le hizo clic, comenzó a fluir. Cambió YPF por Tecpetrol y fue un cambio muy positivo, de la mano de un jefe excelente que la apoyó mucho y donde pudo crecer en el área de proyectos.

En pandemia de Covid-19, se sintió más que motivada para hacer algo diferente. Así nació Guardo Secretos, su propio emprendimiento, en la búsqueda de la conexión y el bienestar emocional.

Primero fueron cuadernos que son una especie de guía para planificar el tiempo. Luego, agendas que se arman y se vuelven a armar. Hoy está a punto de dar un taller para desbloquear el potencial que todos tenemos mediante la aplicación de técnicas que provee la inteligencia artificial. Una primera pregunta, invita a la reflexión: "¿Te imaginás haciendo más cosas, en menos tiempo con menos estrés?". AIMAR, su taller, y una oportunidad de encuentro el próximo 2 de mayo, aquí en Neuquén.

ON - AIMAR (3).jpg Omar Novoa

"Si hay algo que tenemos todos en común es el tiempo y es lo único que no se puede devolver. Entonces conecté con Guardo Secretos. Yo tuve esta experiencia, a mí me pasó esto, yo puedo ayudar a otros. Es coaching. Resilencia, empatía, conexión emocional. Los cuadernos y agendas son un complemento, porque el producto me quedó chico. La gente necesita conversar", comentó.

El año pasado dejó de sentirse cómoda tras un cambio de estructura y cambió su trabajo en Tecpetrol por adquirir conocimiento y experiencia con su emprendimiento Guardo Secretos. "El objetivo final de todo tiene que ser que vos aprendas a planificarte para disfrutar más tiempo con tu familia y amigos. Los momentos de calidad son lo único que te van a quedar el día que vos no estés", reveló.

Si bien no dio el portazo definitivo a la actividad hidrocarburífera, ahora mismo pone el foco en su propio proyecto.

El taller que programó para este 2 de mayo es mucho más que un curso de productividad. Lía ofrecerá herramientas para tener una vida más equilibrada y satisfactoria. "Hay que tener conversaciones incómodas para tener relaciones sanas con la familia y los amigos, porque si no pueden disfrutar, algo está pasando, éstas conversaciones no están pasando", advirtió.

ON - AIMAR (1).jpg Omar Novoa

Se trata de escuchar y preguntar, y que esas preguntas resuenen en cada uno para llegar a conclusiones propias. En medio de todo, Lía ayuda a conectar con las emociones y hace conocer algunas herramientas útiles de la inteligencia artificial para aplicar en el día a día.

ON - AIMAR (5).jpg Omar Novoa

En este presente que vivimos, difícil, caótico, Lía consideró vital asumir una actitud agradecida desde que inicia el día. "Hay que agradecer tener una casa, bañarte con agua caliente ahora, que viene el frío tener una manta para abrigarse, agradecer pequeñas cosas y vos no sabes cómo te va a cambiar el día. Porque vos estás viendo lo que te está faltando. No estás viendo lo que estás teniendo, eso es clave, ¿no?", evaluó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Conexion y bienestar Emocional (@guardosecretos)

También es importante hablar del futuro. "Si bien vos tenés que vivir en el presente, pues tenés que saber para qué. Esa es la clave del éxito. Yo, por ejemplo, creé Guardo Secretos porque quiero ayudar a la gente. No importa si la gente pasó o no pasó por un trauma, como me pasó a mí. Tengo un montón de herramientas que la gente no sabe que existe y son gratis. Comenzando por algunos ejercicios super cortitos y fáciles de hacer que mejora tu respiración", señaló.

En sus redes, propone distintos retos y ejercicios, como la consigna de escribir y ser creativos para sanar o buscar el propio bienestar. En cualquier caso, se trata de tomar una decisión, y que esa decisión lleve a una acción, y la acción a consecuencias.

"Con la inteligencia artificial, una vez que aprendas a usarla, es un camino de ida. No podés dejar de usarla. Porque te desafía todo el tiempo a ser mejor, porque le escribís algo y te lo mejora, te abre la cabeza, te critica. Es un camino de ida y se los recontra recomiendo ¿En qué te sirve? En todo. Los que la critican, no la conocen". Lía García