Lidera una cooperativa para que sus vecinos accedan a lotes con servicios en la meseta de Neuquén

Emanuel López fue acusado de usurpación por la toma de Casimiro Gómez. Hoy, encabeza una cooperativa que ofrece soluciones para acceder a un techo propio en Neuquén.

La apremiante necesidad de tener un techo para refugiarse provocó un giro rotundo en la vida de Emanuel López. Pasó de encabezar la lucha por tierras en el asentamiento de Casimiro Gómez en 2020 a estar detenido por usurpación de tierras. Hoy, con la condena cumplida, lidera una cooperativa de tierra y vivienda para ayudar a los jóvenes de Neuquén capital a acceder a lotes con servicios.

"Entendimos que teníamos que encarar la lucha con un orden jurídico, y armamos una cooperativa y una organización social", explicó a LM Neuquén el presidente del Movimiento Tierra, Techo y Trabajo (MTTT), Emanuel López, que colaboró en la reubicación de vecinos de la ex toma de Casimiro Gómez en la zona de Manzana 34 y ya gestionó el acceso a 275 lotes en los nuevos distritos que la Municipalidad de Neuquén desarrolla en la meseta.

Hoy, la cooperativa tiene más de 150 socios. "La gente que se sumó en enero no tardó más de 3 o 4 meses en lograr su lote", dijo López y agregó que otros llevan esperando más de un año para tener su propio terreno. "Tenemos que ser responsables y mostrar transparencia, por eso no podemos anotar a todos o salir a sumar más de 3 mil personas y después no dar respuestas", aclaró.

De la prisión a una herramienta legal

En mayo de 2020, López fue detenido y acusado de usurpación e instigación a tomar tierras mientras se avanzaba con el desalojo de las más de mil familias que habían usurpado un predio a la vera de la calle Casimiro Gómez, en la meseta de Neuquén. En agosto de ese año, llegó a un acuerdo de prisión en suspenso por dos años, por lo que fue liberado y tuvo que cumplir normas de conducta y visitas regulares a la comisaría.

Lejos de abandonar su cruzada por obtener una solución a la crisis habitacional de la capital, una vez que cumplió con su condena se decidió a crear una cooperativa como herramienta legal para permitir que más vecinos accedan a su propio terreno. Aunque al principio se negaba a las opciones de reubicación que ofrecía la Municipalidad de Neuquén, terminó por aliarse con el gobierno local a medida que los loteos del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) que dirige Marco Zapata se hacían realidad.

"Muchos de nuestros socios fueron compañeros de lucha de Casimiro Gómez, y muchos del asentamiento fueron trasladados a la Manzana 34 en un cambio tierra por tierra", dijo el titular del MTTT. Y agregó: "Ya hemos entregado unos 50 lotes en Manzana 34 y en el Distrito 6, y ahora estamos esperando novedades del Distrito 6 II".

Una solución para los que menos tienen

Pese a los avances de estos desarrollos urbanos, el referente social distinguió dos realidades en las familias que acceden a tierras de loteos públicos en la meseta neuquina. "En el Distrito 6 o el 7 ves gente un poco más pudiente, son familias que más allá de la crisis van construyendo de a poco y vemos casas sobre la Autovía Norte", afirmó.

"En la Manzana 34 se ve otra realidad, las familias se instalan en casillas y hay gente que come de la basura", dijo y aclaró que "mentiría si diría que ellos van construyendo de a poco, porque no tienen ni para comer, hoy las ayudas alimentarias sirven sólo para un kilo y medio de carne, y terminan yendo a buscar comida al basural que está cerca".

Desde la cooperativa buscan acompañar a las familias más vulnerables. Emanuel aclara que siempre está en la calle, pateando el barrio, para conocer la realidad de los vecinos que buscan un techo propio más allá de los anuncios del gobierno o las cintas que cortan en los nuevos distritos.

"Ahora el gobierno de la provincia anunció un crédito hipotecario, es algo histórico para Neuquén, pero lamentablemente son políticas que no llegan a todos", dijo sobre el plan Neuquén Habita, que permite encarar un proyecto de construcción a tasas bajas con un sueldo o ingresos familiares desde 1,3 millones de pesos.

Pese a que el crédito busca llegar a las familias con más necesidad, López mostró los casos de mayor marginalidad. Los socios de sus cooperativas son, en su mayoría, personas de 18 a 30 años que tienen uno o dos hijos pequeños y que, en muchos casos, no tienen ingresos registrados o estables.

"Si hay algo que tienen en común, es que son jóvenes y de clase trabajadora", dijo, aunque aclaró que hay tanto agentes de la administración pública, como porteros o policías, hasta personas desempleadas o que realizan trabajos eventuales sin un registro de ingreso que les permita acceder a un crédito para la construcción.

Recuperar la confianza en las cooperativas

Para Emanuel, el principal desafío de hoy es recuperar la confianza, una que ni él mismo tuvo cuando se decidió a ocupar una tierra y construir una toma en un terreno ocioso que se usaba como basural en plena aridez patagónica. "Con la toma de Casimiro Gómez se visibilizó la crisis tan grande que había con la vivienda", dijo y agregó: "Lo que hicimos fue plantarnos con mil familias para decir que esa tierra llena de basura tenía que ser para vivir".

Seis años y una condena después, el referente social alienta la decisión política de Mariano Gaido de generar lotes con servicios para evitar el desarrollo de asentamientos. Pero considera que hay muchos que ven las cooperativas como una mala palabra, porque protagonizaron desde abusos y corrupción hasta estafas, como en el caso de las 127 Hectáreas.

"Yo no culpo a la gente que tiene miedo. ¿Con qué ánimo te vas a anotar en una cooperativa si una que trabajó hace años con el gobierno de la provincia estafó a la gente, se quedó con tu confianza y con tu plata?", dijo y aclaró que buscan revertir esa narrativa "para poder instalar que es unidad, progreso, es comunidad y no robo".

Y aunque apoya el trabajo de la Municipalidad de Neuquén, que ya desarrolló 8 mil lotes con servicios en la meseta neuquina, aclaró que las cooperativas y el Estado son sólo herramientas para la búsqueda de una familia por cambiar su realidad.

"En la cooperativa seguimos anotando gente, pero yo siempre digo que se pueden anotar ahí, o en otra cooperativa, o directamente en el Instituto, porque la decisión de crear lotes con servicios está, buscarlo está en vos", aseguró.