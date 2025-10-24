Llega "Dino Trail", una actividad al aire libre gratuita para las infancias

Es organizada por el municipio y se realizará en el Parque de los Dinosaurios. Entregarán un kit a los participantes.

La Municipalidad de Neuquén presenta la primera edición de “ Dino Trail ” en el Parque de los Dinosaurios , una propuesta deportiva al aire libre pensada para las infancias de la región. La jornada, organizada por la secretaría de Vinculación Estratégica, fomenta la actividad física desde temprana edad y el contacto con la naturaleza .

El evento ya cuenta con 890 participantes y aunque la inscripción con remera está cerrada, quienes quieran sumarse pueden hacerlo el mismo día del evento.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli , resaltó que se trata de “una nueva experiencia, una nueva actividad que se suma al calendario de la municipalidad”.

Indicó que hay inscriptos de Regina, Senillosa, Cinco Saltos, Roca, Plottier y otras localidades de la región.

Es una actividad gratuita

El encuentro, gratuito y abierto a toda la comunidad, invita a las familias a participar y acompañar a los más chicos. El objetivo de la actividad es promover hábitos activos desde la infancia, junto a sus familiares.

image

Se busca que cada chico y chica “disfrute y viva una experiencia nueva en contacto con la naturaleza”, expresó Serenelli y agregó: “Es una actividad netamente recreativa, no competitiva”.

El secretario también resaltó el papel fundamental de las familias en incentivar la actividad física, ya que “favorece el desarrollo físico y mental” y “promueve habilidades sociales y valores que perduran toda la vida”.

Kits

La jornada se llevará a cabo este sábado en Rufino Ortega y Novella, con punto de encuentro a las 11. El retiro de kits se realizará el mismo día del evento, de 9 a 10:30, en el lugar de la carrera. Luego, los profesores municipales organizarán las actividades de entrada en calor.

Las categorías y distancias de la carrera se dividen de acuerdo a las edades:

0 a 6 años correrán 500 metros.

7 a 9 años correrán 1000 metros.

10 a 13 años correrán 1500 metros.

La carrera iniciará con la categoría más pequeña y continuará con las siguientes. Al finalizar, se entregarán medallas “finisher” a todos los participantes para cada una de las tres categorías. Se invita a todas las familias a participar con ropa cómoda, entusiasmo y ganas de acompañar a los más chicos.

La iniciativa “Dino Trail” se suma a la agenda de actividades deportivas de la Municipalidad, que busca fomentar el uso de los espacios.

“La inversión en infraestructura deportiva es parte del Plan Orgullo Neuquino y tiene como objetivo darles a los jóvenes las mismas oportunidades que tendrían en cualquier establecimiento privado, con actividades gratuitas y profesores”, se indicó desde el municipio.

Se indicó, además, que “un ejemplo es la flamante cancha de hockey del barrio Confluencia que se sumó al polideportivo cubierto y a la cancha de fútbol de césped sintético. Estos polideportivos, conocidos como Salones de Actividades Físicas (SAF), ya fueron inaugurados en los barrios Jaime de Nevares, Confluencia y San Lorenzo. Este lunes será el turno del de Hi.Be.Pa.