Llega "Dino Trail", una actividad al aire libre gratuita para las infancias

Es organizada por el municipio y se realizará en el Parque de los Dinosaurios. Entregarán un kit a los participantes.
La Municipalidad de Neuquén presenta la primera edición de “Dino Trail” en el Parque de los Dinosaurios, una propuesta deportiva al aire libre pensada para las infancias de la región. La jornada, organizada por la secretaría de Vinculación Estratégica, fomenta la actividad física desde temprana edad y el contacto con la naturaleza.
El evento ya cuenta con 890 participantes y aunque la inscripción con remera está cerrada, quienes quieran sumarse pueden hacerlo el mismo día del evento.
El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, resaltó que se trata de “una nueva experiencia, una nueva actividad que se suma al calendario de la municipalidad”.
Indicó que hay inscriptos de Regina, Senillosa, Cinco Saltos, Roca, Plottier y otras localidades de la región.
Es una actividad gratuita
El encuentro, gratuito y abierto a toda la comunidad, invita a las familias a participar y acompañar a los más chicos. El objetivo de la actividad es promover hábitos activos desde la infancia, junto a sus familiares.
Se busca que cada chico y chica “disfrute y viva una experiencia nueva en contacto con la naturaleza”, expresó Serenelli y agregó: “Es una actividad netamente recreativa, no competitiva”.
El secretario también resaltó el papel fundamental de las familias en incentivar la actividad física, ya que “favorece el desarrollo físico y mental” y “promueve habilidades sociales y valores que perduran toda la vida”.
Kits
La jornada se llevará a cabo este sábado en Rufino Ortega y Novella, con punto de encuentro a las 11. El retiro de kits se realizará el mismo día del evento, de 9 a 10:30, en el lugar de la carrera. Luego, los profesores municipales organizarán las actividades de entrada en calor.
Las categorías y distancias de la carrera se dividen de acuerdo a las edades:
- 0 a 6 años correrán 500 metros.
- 7 a 9 años correrán 1000 metros.
- 10 a 13 años correrán 1500 metros.
La carrera iniciará con la categoría más pequeña y continuará con las siguientes. Al finalizar, se entregarán medallas “finisher” a todos los participantes para cada una de las tres categorías. Se invita a todas las familias a participar con ropa cómoda, entusiasmo y ganas de acompañar a los más chicos.
La iniciativa “Dino Trail” se suma a la agenda de actividades deportivas de la Municipalidad, que busca fomentar el uso de los espacios.
“La inversión en infraestructura deportiva es parte del Plan Orgullo Neuquino y tiene como objetivo darles a los jóvenes las mismas oportunidades que tendrían en cualquier establecimiento privado, con actividades gratuitas y profesores”, se indicó desde el municipio.
Se indicó, además, que “un ejemplo es la flamante cancha de hockey del barrio Confluencia que se sumó al polideportivo cubierto y a la cancha de fútbol de césped sintético. Estos polideportivos, conocidos como Salones de Actividades Físicas (SAF), ya fueron inaugurados en los barrios Jaime de Nevares, Confluencia y San Lorenzo. Este lunes será el turno del de Hi.Be.Pa.
Te puede interesar...
Leé más
Cambios con la Boleta Única de Papel en Neuquén: las diferencias entre voto en blanco, nulo e impugnado
Renault Kumenia presentó en Neuquén los nuevos modelos híbridos Koleos y Arkana
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario