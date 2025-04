Llegó al Alto Valle en un coche modelo 74, inventó las chocopaletas y hoy es la dulce reina de las ferias

La historia de Clara , quien arribó a la región por el traslado de su marido, chofer de Vía Bariloche: "No nos vamos más". Se luce con los chocolates , budines y tartas.

“Es nuestro autito y nos vinimos en él, no queríamos dejarlo. Salimos un jueves a la noche, que fueron nuestros familiares a despedirnos y llegamos un sábado a la madrugada al Alto Valle ”, recuerda con una sonrisa el increíble periplo quien hoy se luce en las ferias artesanales de la zona. Y comparte la foto que al arribar se tomaron en las letras de la rotonda que conforman el nombre de la ciudad, en la entrada de la ruta 22 y Pacheco .

image.png Clara junto a Néstor al arribar a Cipolletti en un coche modelo 74.

Afincada en Fernández Oro, su emprendimiento ChocoQueen no para de crecer. Es que, vaya paradoja, sus delicias al paladar se promocionan “de boca en boca” y recibe cada vez más pedidos.

La pegó con los budines, los chocolates, las tartas y las tortas, pero lo que supera las expectativas es el inusitado éxito “de las chocopaletas, que no digo que no existieran, pero al menos en la región no las vi tanto. Y preparo 100 y te juro que las vendo”, cuenta en la mañana del miércoles ya con la mente puesta en un evento del fin de semana.

Antes repasa su atrapante historia. “En Entre Ríos trabajaba en un cotillón y hacía a la vez repostería en Concordia, mi marido dese hace más de 20 años labura en Vía Bariloche. Surgió la posibilidad del traslado y como él entonces se encontraba haciendo base en Buenos Aires no lo dudó. Y la verdad que estamos re contentos, nos gusta el clima, hicimos amistades, estamos chochos… Creo que no nos volvemos más”, avisa feliz desde su lugar en el mundo.

image.png La hacedora de ChocoQueen y su compañero de la vida, el chofer de Vía Bariloche.

“Es la primera vez que nos vamos de nuestra ciudad. Y fue una gran decisión venirnos. Yo tengo a mi hijo Diego en Buenos Aires y él, a su vez, tiene dos en Concordia. Es un gran compañero, la luchamos codo a codo juntos”, destaca al chofer de esa conocida empresa de transporte.

“Así que nos radicamos acá. Yo allá lo hacía como hobby lo de repostería pero ahora ya me puse de lleno, es mi trabajo principal. El emprendimiento es mi sustento”, advierte al tiempo que aguarda que le llegue la mercadería para elaborar los manjares y renovar su stock.

Es que no le quedó nada tras las Pascuas. “Vendí un montón de rosca de Pascuas y también los particulares ‘medios huevos rellenos’ que preparo. Son de distintos gustos, con la base de chocolate: hago de chocotorta, con la mezcla original, el de galletitas oreos, con crema chantilly, bomboncitos y la decoración arriba y también el Kinder, con una mousse de dulce de leche y todo”, especifica y trata de no tentarse con las delicias “porque es un viaje de ida” -risas-.

image.png Clara es feliz en las ferias vendiendo sus dulces.

La mentora de Choco Queen empezó de cero en el Alto Valle y mal no le va. “Arranqué con bombones rellenos, casi todo con chocolates, le fui sumando otras cosas como los budines cítricos y una gran variedad -“naranja, mandarina y también de banana, limón, de manzana, de vainilla con chips de chocolate, marmolados”-. También hago las galletitas pepas de dulce de membrillo, batata y dulce de leche con chocolate, las tartas por pedido, las mini tartas de coco con dulce de leche y coco y de dulce de leche y chocolate que vendo las 2 a 3 mil pesos… Tartas de frutillas, frutillas con gelatina, tartas de coco más grande”, repasa su amplia propuesta dulce al tiempo que empieza a extrañar a Néstor, quien por estas horas partió de viaje.

La repostera entrerriana cada vez logra mayor aceptación y clientela. “La gente me va conociendo, me sorprende a veces hago por las dudas y sale todo. Y eso que no tengo local físico sino que trabajo desde casa, por las redes”, resalta con asombro y deja sus contactos: Choco_queen29 en Instagram y Choco-queen en Facebook.

El gran éxito de las chocopaletas

Consultada sobre cuál es su producto estrella, señala: “voy a las ferias y a los chicos les gusta, les encanta la chocopaleta. Es un palito de helado con chocolinas y oreos, rellenas de dulce de leche y bañadas en chocolate. Les pongo estrellitas y grajeas de colores, les llama mucho la atención a los más peques. Me compran mucho, es linda la respuesta de todos”.

image.png Las más pedidas, las famosas chocopaletas de Clara.

Aclara que elabora productos sin tac por encargo y agradece una vez más a todos los que le tienden una mano: “a Cipo suelo llevar pedidos, en especial a los choferes de la Terminal que me conocen por mi marido”.

El sábado estará en una feria en Fernández Oro. Y allí irá en su 4S modelo 74, Clara, quien encontró su destino en el Alto Valle. Y viene dulce…