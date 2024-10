LMN en tu barrio: la historia futbolera de El Progreso y el recuerdo de "cuando era campo"

Barrio El Progreso (19).jpg

Marcelo Pailacura llegó al barrio hace 50 años cuando la escena era de una película del Oeste con los yuyos volando por las calles. Llegó con sus padres y hermanos y recuerda que en esa época todas las familias tenían muchos hijos por lo que en todas las cuadras había muchos niños jugando.

"Jugábamos a la bolita, a la mancha, al hoyo pelota, al fútbol. El barrio se destacó especialmente por el fútbol, Progreso siempre fue un barrio futbolero. Teníamos la famosa canchita "El Raulito" donde se concentraba toda la gente de los barrios a jugar un torneo de fútbol que era el sábado y el domingo. Llegaban jugadores de Villa Ceferino, Bouquet Roldán y varios barrios más", describió.

Barrio El Progreso (25).jpg

Aquel torneo de fútbol se jugó desde 1984 hasta 1992, según recordó el vecino, y marcó el barrio para siempre. "Lo que más me gusta de mi barrio es cómo fue progresando. Nosotros llegamos acá cuando no había cloacas, ni gas. Hoy tenemos todos los servicios. Yo siempre digo que El Progreso es una mini ciudad porque tenemos todo, acá hay una salita de primeros auxilios, la Comisaria Tercera, la delación municipal, el Registro Civil y las escuelas que vos quieras. Y ahora también el Juzgado de Paz", contó Pailacura, quien hoy es el presidente de la Comisión Vecinal.

Los integrantes de esta Comisión Vecinal trabajan mucho en la prevención y la contención de los jóvenes. Para que los 4500 niños que circulan las calles de este barrio todos los días, rumbo a alguno de los ocho establecimientos educativos que hay, lo hagan tranquilos trabajaron con la Municipalidad en el cambio de sentido de varias calles que quedaron mano únicas.

Barrio El Progreso (12).jpg

También ofrecen talleres de costura, de guitarra, hip hop y también actividades deportivas para chicos y grandes.

Virginia del Carmen Posse nació en El Progreso hace 84 años era campo. "Esto era todo médano. Pero el barrio fue creciendo, lo primero fue la casa que hay en la calle Belgrano y Combate que le llamábamos en la Casa Grande. Ahí empezó la escuela que después fue la 256. Y después ya hicieron las casas que están en la calle Belgrano. La verdad que no para de crecer, está hermoso", describió la vecina.

Un jardín de infantes que hizo historia

Barrio El Progreso (16).jpg Virginia y Pochi, antiguas porteras del Jardín N° 6 del barrio El Progreso.

Por el Jardín de Infantes N° 6 pasaron miles de niños y niñas de los cuales muchos hoy siguen viviendo en el barrio. Luján, más conocida como Pochi fue una de las porteras que trabajó ahí 31 años de su vida.

"Tenía 24 años cuando entré. Los niños de esa época no sabían nada de celulares ni televisión, nosotras hasta le enseñábamos a bañarse. Hoy son muchos los que se acuerdan de mí y me saludan por la calle, algunos son colectiveros, otros taxistas, siempre me sorprenden con un cálido saludo", contó Pochi, quien trabajaba de portera con su esposo Daniel y su amiga Virginia.

Barrio El Progreso (26).jpg

Graciela Herrera es vecina del barrio hace 50 años. Recordó las épocas en que muchos se iban a refrescar al canal de riego, incluso cuando no tenían agua corriente por lo que ese canal servía también para lavar la ropa. "Fue una niñez muy linda, siempre fuimos un barrio muy unido, jugábamos al elástico, a la rayuela, siempre jugando", contó sobre su infancia.

Por aquella época no había muchos árboles y fue entre vecinos que plantaron varios que hoy dan sombra. De ser un sector seco y arenoso pasó a ser un barrio lleno de árboles y arbustos.

"Todo fue por esfuerzo de los propios vecinos, traían tierra buena y ahí plantaban árboles. No era como ahora que la Municipalidad planta, en aquella época todo se hizoa pulmón y entre todos", aseguró la vecina quien aún recuerda que su madre fue una de las que se arremangó para embellecer su barrio.

Barrio El Progreso (15).jpg

Para Graciela es importante que aún hoy, muchas décadas después siguen viviendo en el barrio varios de los pioneros. "Me gusta mucho el progreso que se ve en las escuelas que tenemos, y en lo unidos que somos", destacó.

La actual vicepresidenta de la Comisión Vecinal contó que si bien vive en El Progreso hace muchos años recién ahora se sumó a este trabajo solidario que disfruta mucho. "Trabajamos con la escuela, con las plantaciones, con las plazas. Quedan todavía muchos proyectos que están para hacerse, ojalá lo logremos para seguir progresando", compartió.

Barrio El Progreso (20).jpg

Neri Segura llegó al barrio El Progreso en 1972, en su época de trabajador caminaba mucha el barrio, y recuerda la tranquilidad de aquel momento en donde eran muchos jóvenes los que estaban siempre por la calle y que se comportaban más como una gran familia.

Segura fue uno de los que no se perdía ni un partido los fines de semana en la canchita de El Raulito, después también se fue a jugar futbol a la liga de Neuquén. "El Progreso hoy sigue teniendo la tranquilidad de otros tiempos, la gente todavía respeta mucho la casa familiar", aseguró el vecino, también integrante de la Comisión Vecinal.