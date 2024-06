Lo atropellaron en Ruta 7: busca al conductor que lo dejó tirado

"Estaba el semaforo que le da el paso a los peatones... yo voy cruzando por la senda peatonal y el auto me choca . Digamos, el auto cruzó en rojo. A mí me habilitaba a cruzar, por donde vienen los vehículos de Neuquén a Centenario", graficó.

Recordó que trató de bicicletear más rápido para que el vehículo no lo alcance, pero lo atropelló igual. Inmediatamente después, él quedó tirado en la cinta asfáltica, el automovilista frenó su marcha unos metros más adelante, se le acercó y éste le manifestó: "No te vi cuando venías".

"Me dijo que yo había cruzado el semáforo en rojo, pero fue al revés. El semáforo me había habilitado a mí a cruzar. Llamó a la ambulancia y se fue, me dejó ahí tirado. No me dio ningún tipo de ayuda", contó.

Del vehículo solo recuerda que fue un Volkswagen Voyage color rojo. "No le tomé la patente, no alcancé a hacer nada....yo quedé tirado", explicó. No obstante, personal de salud llegó en una ambulancia, lo auxilió en el lugar y luego lo trasladó hasta el hospital Bouquet Roldán.

Como consecuencia del accidente de tránsito, sufrió un golpe en la cabeza y otra herida importante en una pierna, donde le pusieron 13 puntos internos y otros 13 puntos externos. "En la cabeza tengo tres más", precisó.

Lo que perdió en el accidente de tránsito

También sufrió la pérdida de su único medio de movilidad, la bicicleta; y perdió varios días de trabajo. Recién esta semana pudo reintregrarse. "Quiero iniciar acciones legales por dejarme así. Si se contacta conmigo, bienvenido sea y arreglamos las cosas de otra manera. Pero si no lo hace, necesito encontrar testigos. Por ahora no consigo que ninguna persona haya visto el momento del accidente", relató el accidentado.

Consideró que "por sentido común" la persona que lo atropelló con su auto debería haberlo auxiliado. Además, confesó: "No me alcanza la plata, como está el país, para comprarme otra bicicleta".

El hombre reside en el barrio San Lorenzo Norte y se trasladaba en bicicleta por razones laborales hasta el Parque Industrial.

En cuanto a las cámaras de seguridad de la zona, cree que hay una en Conquistadores al Desierto pero parece que no funciona; y los dispositivos que tiene la estación de servicio YPF apuntan a la playa.

Las personas que puedan ayudarlo con información certera pueden comunicarse al 2995 76-6102.