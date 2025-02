Los excesos de Joaquín Levinton, líder de Turf: de meter 8 personas en un hotel alojamiento a convivir con 3 novias

Los excesos de Joaquín Levinton

Aunque tiene todo el perfil del típico rockstar y sus recitales descontrolaban al público, Levinton siempre se mantuvo alejado del alcohol y las drogas como hicieron muchos de los artistas más emblemáticos del rock and roll en Argentina.

"Yo por ejemplo no puedo entender al que no puede no drogarse. No lo puedo entender. Yo no viví eso. No lo conozco. Me parece muy loco que alguien tenga la necesidad. Me parece loco no poder no hacerlo", declaró en una entrevista.

Sin embargo, su vínculo con la música comenzó a sus apenas 17 años con "Juana la Loca", su primer grupo musical. El éxito tardó en llegar, pero desde entonces se dedicó a disfrutar del momento y las experiencias que le ofrecían sus diferentes giras por el país.

Una de sus anécdotas más inéditas estuvo ligada a un hotel de alojamiento al que intentó ingresar junto a otras 8 personas, que contó en el programa televisivo PH, conducido por Andy Kusnetzoff: "En esa época tenía varios amigos con los cuales pasábamos jornadas largas y hacíamos música, películas, de todo. Y entonces nos divertía ir a esos telos temáticos. Cuestión que yo tenía una camioneta grande que se reclinaba y se hacía súper enorme atrás. Para poder llevar a todos, bajé los asientos, metí como a ocho personas y los tapé con una lona. Solamente tenía una compañera, parecía que éramos solo dos".

"Pasamos, sacamos la lona y estuvimos 24 horas. Era divertido porque era grecorromano. Había caballos embalsamados, jacuzzi, una pileta circular en un espacio muy amplio. La pasamos bárbaro, hicimos todo lo que se pueda pensar. Al retirarme, ya estábamos bastante desprolijos, y los volví a tapar. Cuando salgo me miran y me preguntan ‘¿Qué hay abajo de la lona?’. Porque se veía un mocasín que se asomaba. Me los hicieron bajar y tuve que pagar una multa carísima. Fue tremenda vergüenza".

El año que Joaquín Levinton convivió con tres novias

Sus épocas de giras y locuras también vinieron acompañadas de una relación poliamorosa que mantuvo durante casi tres años junto a tres mujeres con las que convivió al mismo tiempo. Si bien siempre se auto definió como un "romántico chapado a la antigua", recuerda esa época como un muy buen momento en su vida personal.

"Yo tenía tres novias oficiales. Fue una época muy linda de mi vida, la verdad. Al margen de lo que uno puede fantasear, había cosas re lindas. Como cuando nos lavamos los dientes los cuatro, las cosas cotidianas eran divertidas. Vivíamos todos juntos en mi casa ", comentó sobre el tema.

La relación duró cerca de un año, pero luego comenzaron los celos por las relaciones individuales que cada uno mantenía y decidieron darle un corte a la relación, aunque no se arrepiente de lo vivido y lo recuerda "con mucho amor".

Así será la Fiesta de la Confluencia 2025

El evento se llevará a cabo en cuatro días: el primero será el jueves 6 de febrero, con la presencia de Juanes, Soledad Pastorutti, Ke Personajes, Los Palmeras y Juan Fuentes, seguidos por Tiago PZK, Ángela Leiva y Valentino Merlo el viernes 7.

El día tres tendrán lugar los artistas mencionados anteriormente, mientras que cerrarán la noche del domingo 9 Natalie Pérez, The La Planta y Un verano, sumado a María Becerra, que se incorporó a último momento como la "artista sorpresa" que figuraba dentro del listado.

"Esta fiesta se caracteriza por su diversidad musical y cultural, reflejando la identidad neuquina a través de la unión de diferentes géneros y estilos. La palabra "confluencia" simboliza no solo la unión de los ríos Limay y Neuquén que atraviesan la ciudad, sino también la fusión de culturas, tradiciones y costumbres que coexisten en la región. Este evento no solo rinde homenaje a la historia local, sino que también promueve un sentido de comunidad y pertenencia entre los asistentes", destaca la web oficial del evento.

Aunque se puede entrar gratis en algunos sectores, también se pueden comprar los tickets para asegurarse una mejor ubicación en la Isla 132. Se pueden adquirir tickets para cada día (campo $20.000 y preferencial $35.000), como también abonos que garantizan la entrada en las cuatro noches (campo $60.000 y preferencial $105.000).