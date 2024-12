Los neuquinos le pusieron nota al primer año de Javier Milei presidente: ¿Cuánto sacó?

javier milei saludo casa rosada auto viaje

"Hay que ajustarse, no queda otra", opinó una mujer consultada, quien consideró que el balance de este primer año era "bueno", aunque le puso un 6 y dijo que hay que darle más "tiempo".

Puntaje

Otro vecino contó que era jubilado y que para vivir en Neuquén necesita una canasta de 1.100.000 pesos y cobra 350 mil pesos. "¿Para qué nos vamos a quejar si no nos escucha nadie?", se lamentó el jubilado, quien calificó este primer año del mandato de Milei con un -0.

"La verdad que no me meto mucho en la política. Pero como una buena medida de este gobierno nacional, marco esto de limpiar las oficinas públicas, de poner a laburar a la gente. Eso me parece bien y por ahí lo malo que observo es la pérdida de derechos de las mujeres, eso es lo que más me preocupa. Como que estamos volviendo para atrás, me da esa sensación", comentó otra vecina consultada.

Informe 1 año de Milei.mp4

La neuquina también le puso calificación a Milei y su balance entre lo bueno y lo malo arrojó un 5 y se quedó en el medio.

Otra joven consultada en el centro neuquino dijo que su balance de esta gestión nacional era "malo", ya que no está de acuerdo en un montón de cosas. "Todo lo que tiene que ver con la pérdida de los derechos de la mujer, de las personas transexuales que ya no tienen los mismos derechos que tenían. No estoy de acuerdo en nada de eso", afirmó.

En cuanto a una medida que sí le gustara, la joven dijo que debe haber, pero no se le ocurrió ninguna para comentar y su puntaje para el presidente Milei fue de 2. "No aprobó", destacó.

"La mejor acción que tomó Milei es que estabilizó la economía en el sentido de que bajó la inflación. Creo que eso fue una buena medida de este gobierno que era algo difícil de conseguir. No es poco", subrayó.

javier milei rolando figueroa aeropuerto neuquen Javier Milei en Neuquén junto al gobernador Rolando Figueroa.

En contrapunto, este neuquino dijo que no le gusta "el destrato" que hace el Presidente. "A muchos sectores, la verdad que sus formas no están buenas para un Presidente", consideró. A pesar de esto, el vecino calificó con 8 al primer año de gestión presidencial.

"A mí me gusta porque está poniendo las cosas en orden. Yo lo quiero, así que le voy a poner un 7 y medio", destacó otra mujer consultada en el centro.

Un joven consultado opinó que los precios se dispararon y los sueldos se quedaron. "Prometió un montón de cosas que no se cumplieron, por ejemplo, la entrega de subsidios que sigue sin control", opinó. "Hay un grupo de jubilados en el Banco Nación que se junta todos los viernes a reclamar aumentos. Yo tengo trabajo y aguanto, pero ellos no pueden más", aseguró. El puntaje que eligió este hombre para Milei fue de 3.

"A mí me gusta la gestión, hay muchísimas cosas que todavía quedan para acomodarse, ojalá que se acomoden. Pero a mí me gusta", destacó un hombre quien estaba en el centro junto a su esposa e hija. "Me gustaron todas las cosas que hizo, pero lo que sigue haciendo falta es orden en las empresas, todavía los sindicatos siguen mandando mucho y tendrían que bajarse del caballo ya que hay mucha gente desempleada que necesita trabajar", consideró el joven, quien insistió en que esa sería una medida importante que tendría que tomar Milei.

milei vaca muerta neuquen petroleros El presidente Javier Milei en su visita a Vaca Muerta.

Para este hombre el primer año de Milei quedó con una calificación de 8.

Una mujer venezolana que vive en Neuquén compartió que este gobierno "va re bien". "Hubo muchos cambios, muchas mejoras. Capaz otros piensan que no, pero sí hay muchas medidas que benefician", sostuvo.

Con respecto a la reciente medida -que no está en vigencia- que va a obligar a los extranjeros a pagar por los servicios de salud, la mujer dijo que le parecía bien, ya que así se va a ayudar en el mantenimiento.

"Tiene sus pro y sus contras. Para que las cosas funcionen mejor, la gente tiene que darle valor a lo que te están facilitando. Capaz no es el costo de una clínica, pero sí, por lo menos para ayudar en el tema del mantenimiento, porque eso hay que mantenerlo con algo. En otros países la salud es costosa y mientras sea algo que sea accesible para todas las personas que necesitamos el servicio, todo estaría bien, igual hay que esperar que se materialice para ver cómo va a funcionar. Creo que es una prueba, ya ellos verán si funciona o no funciona", consideró la venezolana. ¿Puntaje? 8 recibió Milei de esta mujer.