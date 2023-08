Los parceleros de Centenario cortan la ruta 7: ¿qué reclaman?

La interrupción del tránsito comenzó es martes a las 16 y será por tiempo indeterminado. "Hasta que no vengan y nos garanticen que nos van a entregar la tenencia, no nos vamos a ir de acá. Hoy estuvimos esperando al director de Tierras, pero no se presentó. Nosotros no podemos seguir así", aseguró en diálogo con LMNeuquén, Alba Panero, una vecina del sector.